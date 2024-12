Politico: EU skrze Indii financuje Putinovu válku. A sama o tom možná ani neví

Z analýzy Centra pro studium demokracie (CSD), sdílené s deníkem Politico, vyplývá, že od ledna do srpna letošního roku EU nakoupila paliva zpracovaná ve třech hlavních indických rafineriích téměř o 20 % více než loni. Tato paliva pocházejí z ruské ropy, ačkoli unie zavedla cenový strop 60 dolarů za barel a zakázala přímý dovoz většiny ruské ropy. Zjištění ukazují, že tato opatření jsou stále méně účinná.

Indie se letos stala největším dodavatelem paliv do Evropy, čímž předstihla Saúdskou Arábii. Zároveň začala přijímat ruské náklady přepravované na lodích sankcionovaných EU, což vyvolalo nevoli uvnitř unie.

„Tím, že EU umožňuje třetím zemím, jako je Indie nebo Turecko, znovu exportovat ropné produkty zpracované z ruské ropy, poskytuje Kremlu možnost nahradit ztracené evropské trhy,“ uvedl Martin Vladimirov, seniorní analytik CSD.

Podle Vladimirova příjmy z těchto obchodů pokrývají vysoké náklady ruské války na Ukrajině. Navzdory tomu, že Brusel dobře ví o existenci takzvané „rafinérské sankční mezery“, kdy může unie legálně nakupovat ruská paliva zpracovaná jinde, nadále financuje Moskvu, která z fosilních paliv čerpá zhruba polovinu svých příjmů.

Zpráva uvádí, že ruské „stínové flotily“ stárnoucích tankerů s nejasným vlastnictvím a pojištěním hrají klíčovou roli v obcházení evropských sankcí. Tyto lodě během prvních osmi měsíců letošního roku dopravily téměř tři čtvrtiny ruské ropy do Indie.

Indie také začala přijímat ruské lodě, které EU zařadila na sankční seznam, což dříve odmítala. Například tanker Legacy, který byl v červnu sankcionován, od té doby doručil přes 200 000 tun ropy do indických rafinerií, včetně komplexu Jamnagar, uvádí zpráva.

Celkový dovoz paliv z Indie do EU sice klesl o 9 % oproti loňsku, ale nákupy z hlavních rafinerií zpracovávajících ruskou ropu vzrostly o 4 %. Tři největší indické rafinerie – RIL Jamnagar, Vadinar a státní New Mangalore – vyvezly do EU 6,7 milionu tun ropy, čímž získaly 5,4 miliardy eur na příjmech.

Vladimirov navrhuje, aby EU zakázala dovoz ropných produktů z rafinerií v třetích zemích, které významně nakupují ruskou ropu a přeprodávají ji zpět do EU. Také by měly být zakázány finanční a obchodní transakce s rafineriemi, jako je Vadinar, které jsou částečně vlastněny ruskými firmami.

Evropská komise ani společnosti stojící za zmíněnými rafineriemi na žádosti o komentář nereagovaly.

Uvnitř EU narůstá tlak na přijetí přísnějších opatření. Brusel připravuje již 15. sankční balíček proti Rusku, i když některé země začínají akceptovat, že unie nemůže zabránit exportu ruské ropy mimo Evropu.

„Přijímání lodí sankcionovaných EU je nepřijatelné,“ uvedl jeden z diplomatů pod podmínkou anonymity. „Ale co s tím můžete dělat?“

Závěrem se ukazuje, že současné sankce mají stále větší mezery a EU musí čelit otázce, zda svým jednáním nevědomky nenapomáhá financování ruské války na Ukrajině.