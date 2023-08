Polská armáda pochoduje Varšavou, připomíná si slavné vítězství nad Sověty

Ministerstvo práce plánuje předložit návrh zákona s reformními změnami v oblasti penzí v září. Úprava dřívějších důchodů pro náročné profese se ale zatím do novely nedostane. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) to dnes podle Českého rozhlasu oznámil novinářům. Celkový reformní návrh by měl být předložen kabinetu do konce roku a jednotlivá opatření by měla začít platit od roku 2025.