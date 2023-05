Polskem otřásá brutální případ umučení osmiletého Kamila. Náměstek žádá obnovení trestu smrti

Celý případ vyšel najevo počátkem dubna, kdy otčím osmiletého chlapce zavolal záchranku poté, co jej o několik dní dříve polil vařící vodou a postavil na rozpálená kamna. Záchranáři Kamila okamžitě převezli do nemocnice, kde ho uvedli do umělého spánku a několik týdnů bojovali o jeho život.

Od té doby se na světlo světa dostávaly střípky informací, které dávaly dohromady otřesný přběh plný brutálního násilí. Lékaři zjistili, že chlapec má několik zlomenin, je podviživený na čtvrtině těla má rozsáhlé popáleniny a trpí infekcí.

Podle serveru se.pl měl chlapec zlomené obě nohy a o několik týdnů dříve prodělal i zlomeninu ruky. Doma byl také zřejmě dlouhodobě bit nebo pálen cigaretou. Vyšetřovatelé dospěli k názoru, že osmiletého chlapce delší dobu týral jeho nevlastní otec Dawid a obinili ho z pokusu o vraždu.

Zatčena byla i chlapcova matka, která nejprve tvrdila, že se Kamil sám opařil, nebo že mu pohmožděniny přivodil jeho bratr. Celý případ je přitom zarážející nejen svou brutalitou, ale i tím, že chlapci nikdo nepomohl. V domě, kde s matkou a otčímem bydlel, žilo celkem 17 lidí, kteří přežívali díky sociálním dávkám.

Týrání si nevšimla ani škola, a nenahlásili jej ani chlapcovi příbuzní, z nichž některé další policie rovněž obvinila. V průběhu policejního vyšetřování byl chlapec celou dobu držen v umělém spánku a lékaři jej nemohli kvůli rozsáhlé infekci vzbudit.

V pondělí podle Polsat News uvedli, že osmiletý Kamil kvůli multiorgánovému selhání zemřel. "Kamilek byl po celou dobu pobytu v nemocnici v hlubokém bezvědomí. Nevěděl, kde je nebo co se mu stalo. Ani vteřinu netrpěl bolestí," napsali na facebooku lékaři. A polská média se nyní ptají, kolik dalších podobných případů se v zemi odehrává, aniž by o nich kdokoliv tušil.

Polský náměstek ministra spravedlnosti Marcin Romanowski pro agenturu PAP uvedl, že za poslední roky eviduje stovky případů zneužívání dětí, včetně znásilnění, těžkému ublížení na zdraví nebo vraždy.

Vyzval také k opětovnému zavedení trestu smrti za spáchání těch "nejbrutálnějších zločinů". "Podporuji obnovení trestu smrti za nejbrutálnější zločiny. Jakýkoli jiný trest je nepochybně nespravedlivý. Trest smrti není jen účinným odstrašujícím prostředkem, ale také spravedlivým trestem," uvedl.

Polsko oficiálně zrušilo trest smrti 1. září 1998. V roce 2013 ratifikovalo protokol k Evropské úmluvě o lidských právech, který ruší trest smrti za všech okolností. Romanowski ale tento zákaz považuje za "absurdní". "Přinejmenším v tomto ohledu je nutné vystoupit z tohoto systému," dodal.