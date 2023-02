Polsko bude v případě úspěchu opozice podřízené Německu, prohlásil Kaczyński

"Poláci stojí před volbou mezi Polskem skutečně nezávislým, bezpečným, vojensky silným, ambiciózním, rozvíjejícím se a Polskem zbaveným nezávislosti, využívaným ... podřízeným Německu," řekl Kaczyński, který je sice oficiálně řadovým poslancem PiS, ve skutečnosti je ale považován za nejvlivnějšího politika v zemi. Tento zastánce konzervativních hodnot také varoval, že v případě vítězství opozice by rozvoj Polska zpomalila "různá ideologická šílenství". Kaczyński, který se nikdy neoženil, se staví do role obhájce tradiční rodiny. On i další politici PiS odmítají hnutí za práva lidí, kteří se identifikují jako lesby, gayové, bisexuálové nebo transgenderové osoby.

"Myslíme si, že pokusy přenést (do Polska) všechny módní kultury nebo ideologie, podřízení všeho všem různým menšinám je naprosto nemoudré, bude to mít velmi špatné následky," řekl také Kaczyński.

Podle průzkumu, který dnes zveřejnil portál Wirtualna Polska, by Kaczyńského národně-konzervativní Právo a spravedlnost volby vyhrálo, hlas by mu dalo 33,6 procenta lidí. Druhá je největší opoziční strana, Občanská koalice, kterou by podpořilo 27,2 procenta lidí. PiS by ovšem ve 460členném Sejmu, dolní komoře parlamentu, mělo 195 křesel, a vládu by tak samostatně nesestavilo.