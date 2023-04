Polsko předalo Ukrajině několik stíhaček MiG-29, sdělil Dudův poradce

Dřívější důchody pro náročné profese by se neměly týkat statisíců či desetitisíců pracovníků. Ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce provedou revizi výčtu rizikových povolání, která by mohla mít na předčasnou penzi bez krácení částky nárok. Po jednání se zástupci zaměstnavatelů o plánovaných změnách důchodového systému to novinářům řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj se dnešní debata dotkla i odvodů živnostníků.