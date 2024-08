Pořád to není ono, zhodnotil Fico svůj stav. Atentátník chce na svobodu

Fico avizoval zveřejnění oficiální zprávy o atentátu už začátkem srpna s tím, že na podzim ji pak probere parlament. Na páteční tiskové konferenci uvedl, že zpráva bude zveřejněna v krátkém čase. Zároveň informoval o svém aktuálním zdravotním stavu. Konkrétně řekl, že je schopen chodit do práce a plnit si základní povinnosti.

"Dnes mohu konstatovat, že po velmi náročné a tvrdé rehabilitaci jsem plus mínus připravený chodit do práce a pracovat, ale ani zdaleka to ještě není takové, jaké by to mělo být," nechal se slyšet, přičemž odmítl bagatelizaci útoku na svou osobu.

U specializovaného trestního soudu se mezitím v pátek řešil osud obviněného atentátníka Juraje C. Ten totiž žádal o propuštění z vazby na svobodu. Soudce pro přípravné jednání však jeho žádost zamítl a na návrh prokurátorky naopak rozšířil důvody vazby, informovala TASR.

"Soudce rozšířil důvody vazby obviněného i o důvod ve smyslu paragrafu 71 odstavce 2 trestního řádu, protože je obviněný trestně stíhán pro trestný čin teroristického útoku," uvedla mluvčí soudu.

K atentátu na premiéra Fica došlo 15. května po výjezdním zasedání vlády v Handlové. Útočník Juraj C. byl nejprve obviněn ze zvlášť závažného zločinu úkladné vraždy ve stadiu pokusu. Na začátku července se změnila právní kvalifikace na zvlášť závazný zločin teroristického útoku.