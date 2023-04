PŘEHLED: Únik dokumentů z Pentagonu. Co v nich bylo a jaké riziko představují?

Úniky informací by mohly ohrozit zdroje amerických zpravodajských služeb a také poskytnout Rusku cenné informace o stavu ukrajinských jednotek. Dokumenty, které se týkají partnerských zemí USA, by mohly Washington přivést do nepříjemné situace, zejména pokud jde o možné špehování blízkých spojenců.

Čeho se dokumenty týkají?

Mnohé z dokumentů, které jsou označeny jako "tajné" nebo "přísně tajné", se týkají války na Ukrajině. Jeden z nich poskytuje aktuální informace o stavu konfliktu na začátku března, včetně ruských a ukrajinských obětí, zatímco jiné se týkají situace na konkrétních frontách, například v Bachmutu. V dokumentech je zmíněna třeba i protiletadlová obrana Kyjeva, která je klíčová proti ruským úderům, a mezinárodní pomoc ukrajinským silám. Uniklé dokumenty podle stanice CNN také odhalují klíčové slabiny Ukrajiny spojené s výzbrojí a protivzdušnou obranou nebo velikost a připravenost praporů v kritické fázi války.

Některé dokumenty také zřejmě naznačují, že USA špehují některé své spojence: v jednom z nich je zmíněno, že vedoucí představitelé izraelské zpravodajské služby Mossad údajně obhajovali protesty proti kontroverzní reformě soudního systému v Izraeli.

Jak "tajné" jsou ty dokumenty?

Materiály jsou podle agentury Reuters označeny stupněm utajení NONFORN, což znamená, že je nelze poskytnout zahraničním zpravodajským službám. Výjimkou jsou materiály označené také FVEY (neboli Five Eyes; česky "pět očí", což je aliance zpravodajských služeb zahrnující Austrálii, Kanadu, Nový Zéland, Británii a USA - poznámka ČTK). Protože však ne všechny dokumenty jsou označeny FVEY, američtí představitelé se domnívají, že ten, kdo je vyzradil, mohl být Američan.

Některé dokumenty jsou navíc označeny FISA, což znamená, že byly shromážděny na základě zákona o dohledu nad zahraničním zpravodajstvím, který upravuje sledování elektronické komunikace v USA.

Jsou dokumenty pravé?

Američtí představitelé se domnívají, že většina materiálů je pravá. Podle agentury AFP byl přinejmenším jeden z dokumentů pozměněn tak, aby naznačoval, že Ukrajina utrpěla větší ztráty než Rusko, zatímco údajný originál hovoří o opaku.

Není jasné, které z dokumentů jsou plné dezinformací. Některé mohou být podle agentury Reuters součástí ruské dezinformační operace, jiné součástí amerického plánu, jehož cílem je uvést Moskvu v omyl ohledně válečných plánů Kyjeva.

Jak dokumenty unikly?

Američtí představitelé zatím nevědí, jak se dokumenty dostaly na internet.

Dokumenty byly zveřejněny na různých sociálních sítích a platformách, včetně Twitteru, 4Chan (šifrovaná aplikace pro globální zasílání zpráv Telegram a Twitter) a Discordu, což je platforma pro okamžité zasílání zpráv oblíbená mezi hráči.

Ačkoli dokumenty vzbudily širokou pozornost teprve v posledních dnech, investigativní internetové médium Bellingcat, které se zabývá otevřenými zdroji, uvedlo, že našlo důkazy o tom, že se dokumenty - nebo alespoň některé z nich - objevily na sociálních sítích již v březnu nebo dokonce v lednu. Podle Bellingcatu se některé dokumenty objevily i na fanouškovských kanálech youtuberů a hráčů Minecraftu.

Lze srovnat nynější únik s minulými?

Únik dokumentů je srovnáván s únikem diplomatických depeší Spojených států, který v letech 2010-2011 provedl server WikiLeaks, či s informacemi o celosvětovém sledování telefonické a elektronické komunikace americkými tajnými službami, které v roce 2013 zveřejnil Edward Snowden.

Ve srovnání s těmito úniky obsahuje ale nynější únik dokumentů podle listu The New York Times relativně nedávné informace o ruské invazi na Ukrajinu, které by mohly být použity proti Ukrajincům, což představuje mnohem závažnější únik.

Co je konkrétně v dokumentech?

Dokumenty se týkají široké škály témat včetně těchto:

- Ukrajina: v dokumentech jsou podrobnosti o ukrajinských náletech, zranitelnosti protivzdušné obrany či o velikosti některých ukrajinských vojenských jednotek.

- Ruská žoldnéřská Wagnerova skupina: jsou zde popisy kontaktů skupiny, včetně těch v Turecku nebo haitských vládních představitelů, a také informace o rostoucí přítomnosti organizace v Mali.

- Francie: podle jednoho z dokumentů má mít Francie vojáky na Ukrajině. To francouzské ministerstvo obrany v neděli dementovalo.

- NATO: podle deníku The Guardian se v dokumentu uvádí, že se na Ukrajině pohybují malé kontingenty speciálních sil ze států NATO. Vedle Francie se má jednat podle těchto tvrzení o USA, Británii či Lotyšsko.

- Blízký východ: informace o íránských jaderných aktivitách či informace o tom, že Spojené arabské emiráty jednají s Ruskem o pomoci při budování střediska pro údržbu některých zbraní.

- Čína: předpovědi, jak by Čína reagovala na ukrajinské údery uvnitř Ruska, nebo podrobnosti o britských plánech v indo-pacifické oblasti.

- Severní Korea: zmínky o raketových testech KLDR a hodnocení posledních severokorejských pokusů.

- Izrael: informace listu The New York Times o tom, že velitelé izraelské tajné služby Mossad podporovali celostátní protesty proti izraelské reformě soudnictví. Izraelská vláda to odmítla.

- Egypt: podle listu The Washington Post nařídil egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí vyrobit 40.000 raket, které měly být tajně exportovány do Ruska, a to navzdory válce na Ukrajině.

- Jižní Amerika: informace o plánu brazilských představitelů navštívit v dubnu Moskvu, aby projednali plán zprostředkování na Ukrajině.

- Afrika: zhodnocení, že Francie bude mít pravděpodobně potíže s dosažením bezpečnostních cílů v západní a střední Africe.