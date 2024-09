Při útoku Ruska bychom se nebránili, zaznělo z Maďarska. Výrok se nelíbí Orbánovi ani opozici

Balázs Orbán rozhovoru pro server mandiner.hu uvedl, že na základě zkušeností z roku 1956 by Maďaři pravděpodobně nejednali jako prezident Zelenskyj, protože by nechtěli zatáhnout svou zemi do války s vysokými ztrátami na životech a území.

Viktor Orbán zdůraznil, že je nutné mluvit o tak citlivých tématech s rozvahou a přesností. Kritizoval Balázsovo nejednoznačné vyjádření a varoval, že by bylo špatné, kdyby současná válka mezi Ukrajinou a Ruskem vrhla stín na památku bojovníků za svobodu z roku 1956, kterým je Maďarsko vděčné.

"Do diskuse o válce a míru se dostala i otázka revoluce 1956. Musíme být rozvážní, když mluvíme o takových citlivých věcech a musíme formulovat velmi přesně," zdůraznil předseda vlády, podle kterého se Balázs Orbán vyjádřil nejednoznačně, což je v tomto kontextu chybou.



"Byl bych nerad, kdyby se stín ukrajinsko-ruské války promítl na vzpomínku na bojovníky za svobodu z roku 1956, kterým jsme zavázáni díkem," prohlásil premiér a dodal, že nepochybuje o politických názorech žádného z členů vedení vládní strany Fidesz.

I maďarští opoziční politici ostře kritizovali výroky Balázse Orbána, který v rozhovoru pro server mandiner.hu prohlásil, že Maďarsko by se v případě ruské vojenské agrese nezachovalo jako Ukrajina. Uvedl to server telex.hu.

Orbán uvedl, že Maďarsko by se na základě zkušeností z protikomunistické revoluce v roce 1956 pravděpodobně nepostavilo na odpor, jak to udělal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, protože to považuje za nezodpovědné.

Podle něj Zelenskyj svou zemi vedl do války, která způsobila mnoho lidských obětí a ztrátu území.

Péter Magyar, předseda mimoparlamentní strany Tisze, označil Orbánova slova za nehorázná a vyzval k jeho rezignaci ještě před výročím revoluce 23. října.

Podobně se na Facebooku vyjádřil i předseda Demokratické koalice (DK) Ferenc Gyurcsány, který tvrdí, že tato vyjádření znamenají, že by Orbánova vláda předala Maďarsko Rusům bez odporu.

Spolupředseda LMP Péter Ungár prostřednictvím agentury MTI položil otázku, kolik území by Balázs Orbán předal agresorovi, a vyzval premiéra, aby se k těmto výrokům vyjádřil.

David Bedő, předseda parlamentní frakce strany Momentum, zdůraznil, že ponaučením z roku 1956 je nutnost bojovat za svobodu národa, i když se zdá, že je boj beznadějný. Dodal, že místo podřízení se agresorovi je třeba mu čelit, a vyjádřil hrdost na své prarodiče, kteří bojovali za svobodu Maďarska.