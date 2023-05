Prigožin nabídl Ukrajině odhalení pozic ruských vojáků, tvrdí WP

Žoldnéři z Wagnerovy skupiny vedou už měsíce ruskou ofenzívu v bojích o město Bachmut na východní Ukrajině. Prigožin měl v lednu nabídnout Kyjevu, že mu odhalí pozice ruské armády výměnou za stažení ukrajinských obránců z oblasti, uvedl WP. Ukrajina však tuto nabídku odmítla.

Šéf Wagnerovců nedávno veřejně pohrozil Moskvě, že stáhne své bojovníky z Bachmutu, pokud nedostanou munici, o kterou dlouho žádali. Poté si ale odchod z pozic rozmyslel, poté, co řekl, že on a jeho bojovníci by byli považováni za zrádce, kdyby oblast opustili.

Prigožinova nabídka prozradit pozici ruské armády přišla prostřednictvím jeho kontaktů s ukrajinskou rozvědkou. To, že šéf wagnerovců jednal s ukrajinskou rozvědkou, potvrdili i dva ukrajinští činitelé. Podle jednoho z nich Kyjev nabídku odmítl, protože mu nevěří.

Ukrajina se totiž domnívá, že Kreml o jeho komunikaci s ukrajinskou rozvědkou ví, stejně jako o nabídce týkající se Bachmutu. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov "očekával, že Rusové použijí podrobnosti o Prigožinových tajných rozhovorech s rozvědkou a jeho schůzkách s jejími důstojníky v Africe, aby vypadal jako ukrajinský agent".

Bílý dům odmítl záležitost komentovat, jak vyplývá z amerických tajných dokumentů zveřejněných v diskusní skupině na platformě Discord. Nejmenovaný americký představitel podle serveru ale uvedl, že Washington o Prigožinových záměrech pochybuje. Kreml se k těmto informacím nevyjádřil.