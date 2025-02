Princ Harry pamatuje lepší časy. V sousedství amerických hvězd prý strádá

Navíc jejich sousedé, často ještě slavnější než oni sami, je nepovažují za skutečné hvězdy, což přispívá k jejich nespokojenosti.

Meghan Markle mezitím plánuje spuštění nového lifestylového brandu s názvem "As Ever". Tento krok však čelí kritice, zejména kvůli obviněním z kopírování loga z mallorského erbu. Tyto negativní reakce Meghan velmi zasáhly, což se odráží i na jejím vztahu s Harrym. Napětí v jejich manželství je patrné, přičemž Harryho nespokojenost s novým životem a Meghanin stres z podnikatelských neúspěchů vytvářejí další tlak na jejich soužití, informuje The Sun.

Harryho vztahy s rodinou ve Spojeném království zůstávají napjaté a nezdá se, že by se v blízké budoucnosti zlepšily. Je nepravděpodobné, že by se vrátil do Británie, což ještě více prohlubuje jeho pocit izolace. Přátelé si všímají, že Harry postrádá společenský život, na který byl zvyklý, včetně setkávání s přáteli, lyžování a návštěv rugbyových zápasů. V USA nemá podobnou skupinu přátel, což přispívá k jeho pocitu osamělosti a nudy.

Navzdory těmto výzvám se Meghan soustředí na úspěch svého nového podnikání a připravuje se na uvedení svého lifestylového brandu na trh. Harry se snaží najít smysl v novém prostředí, ale bez svých dřívějších povinností a společenských vazeb se cítí neúplný. Jejich vztah tak čelí zkoušce, kdy oba partneři hledají rovnováhu mezi osobním naplněním a společným rodinným životem v prostředí, které je pro ně stále nové a náročné.