Putin stanovil podmínky, za jakých ukončí válku proti Ukrajině

Kyjev byl obviněn z nepřipravenosti ukončit válku a neochoty uzavřít příměří, což by vedlo k ukončení stanného práva a nutnosti konání prezidentských voleb. Putin uvedl, že by nemělo dojít pouze k dočasnému příměří, které by umožnilo Ukrajině znovu se vyzbrojit, ale k definitivnímu ukončení konfliktu.

Putin zopakoval, že návrhy Moskvy jsou klíčem k vyřešení konfliktu. Ukrajina by podle něj měla odstoupit čtyři oblasti na východě a jihu, které si Moskva nárokuje. "Mluvíme o úplném stažení všech vojáků z Doněcké a Luhanské lidové republiky a ze Záporožské a Chersonské oblasti," řekl Putin.

Putin označil jednání s Orbánem za upřímné a přínosné a poděkoval mu za návštěvu Ruska. Diskutovali také o aktuálních otázkách bilaterální spolupráce a o naléhavých mezinárodních a regionálních tématech. Moskva považuje Orbánovu návštěvu za snahu obnovit dialog.

Putin řekl, že s Orbánem si vyměnil názory na stav vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií, které jsou podle něj na historicky nejnižší úrovni. Orbán uvedl, že s Putinem hovořil v době, kdy je mír pro Evropu nejdůležitější, ale že o mír je třeba usilovat, protože nepřijde sám od sebe.

"Chtěl jsem slyšet Putinův názor na tři klíčové otázky – příměří, mírová jednání a co bude s Evropou po válce – a slyšel jsem ho. Děkuji mu za upřímný rozhovor," konstatoval Orbán.

Po návštěvách Kyjeva a Moskvy si Orbán uvědomil, že postoje obou stran jsou velmi odlišné. "Udělali jsme však nejdůležitější krok: navázali jsme kontakt a budu v této práci pokračovat," řekl Orbán.

Maďarský premiér zdůraznil, že jeho země patří mezi pár evropských států, které udržují kontakty s oběma stranami konfliktu. "Proto jsem navštívil Kyjev a proto jsem nyní v Moskvě. Vnímám, že jejich pozice jsou daleko od sebe. Bude potřeba mnoho kroků, které nás přiblíží ke konci války," poznamenal.

Putin a Orbán spolu jednali po dobu dvou a půl hodin, informovala agentura TASS. Kromě politiků se jednání účastnily i širší delegace obou zemí.

Zástupci Evropské unie i NATO se od Orbánovy cesty do Moskvy distancovali. Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg na dnešní tiskové konferenci zdůraznil, že Orbán v Moskvě rozhodně nezastupuje alianci. Zmínil však, že maďarský premiér informoval NATO o cestě do Ruska s předstihem.

Končící šéf unijní diplomacie Josep Borrell v pátečním prohlášení zdůraznil, že Orbán nemá od EU jakýkoliv mandát k návštěvě Moskvy, přičemž zmínil pozici bloku k ruské invazi na sousední Ukrajinu, která zapovídá oficiální kontakty s ruským prezidentem. "Orbánova návštěva Moskvy probíhá čistě v rámci bilaterálních vztahů Maďarska a Ruska," uvedl.

Borrell připomněl fakt, že Maďarsko se ujalo rotujícího předsednictví, což jej však neopravňuje k tomu, aby reprezentovalo Evropskou unii na mezinárodní scéně. Tato zodpovědnost leží na Borrelovi a končícím předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi.

K Orbánově návštěvě Moskvy se vyjádřila i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Appeasement nezastaví Putina. Pouze jednota a odhodlání vydláždí cestu ke spravedlivému a trvalému míru na Ukrajině," napsala na sociální síti X.