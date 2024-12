Rumuni budou vybírat prezidenta opět od začátku. Volby měli ovlivnit Rusové

Do druhého kola se původně dostali reformistka Elena Lasconiová a krajně pravicový politik Calin Georgescu, který byl velkým outsiderem a vykázal minimální náklady na kampaň. Nyní bude třeba určit nový termín opakovaného prvního kola.

Rozhodnutí ústavního soudu přichází dva dny poté, co úřadující prezident Klaus Iohannis odtajnil dokumenty ohledně ruské kampaně, které se zúčastnily tisíce účtů na sociálních sítích. Ty propagovaly Georgesca na sítích jako TikTok a Telegram.

Soud po zveřejnění dokumentů obdržel několik stížností a výzev k anulaci prvního kola. V tuto chvíli není jasné zdůvodnění rozhodnutí. Rumunští ústavní soudci už minulý týden nařídili přepočet hlasů v prvním kole.

Georgescu ve dnes zveřejněném rozhovoru pro BBC odmítl jakýkoliv vliv Moskvy. "Nehodlají akceptovat, že rumunský lid konečně řekl, že chce zpět svůj život, svou zemi, svou důstojnost," řekl na adresu současné politické reprezentace, přičemž sám sebe vykreslil jako bojovníka proti establishmentu.

V interview také naznačil, že by ukončil pomoc Ukrajině, která s Rumunskem sousedí. "Souhlasím jen s tím, že se musím postarat o naše lidi. Nechci je zapojovat (do konfliktu)," prohlásil s tím, že by skončila vojenská i politická podpora. "Všechno by se zastavilo. Musím se postarat o naše lidi. Sami máme hodně problémů," dodal.

Nyní to vypadá, že Georgescu bude muset obhájit svůj volební výsledek v opakovaných volbách.