Rushdie v prvním projevu od útoku kritizoval vydavatele. Vadí mu přepisování "nepohodlných" knih

Rushdie podle televize ABC News nahrál pro British Book Awards, kde mu byla v pondělí večer udělena cena Freedom to Publish, videovzkaz. "Myslím, že žijeme v době, kdy svoboda projevu a svoboda publikování je na Západě za celý můj život ohrožena nejvíce," uvedl.

Jako příklady uvedl spory o vyřazování titulů z amerických školních knihoven nebo přepisování pasáží kultovních knih, jako jsou úpravy děl Roalda Dahla či Agathy Christie. Vydavatelé by podle měli akceptovat, že knihy reflektují dobu, v níž vznikly. "Pokud je to tak těžké, nečtěte to, přečtěte si jinou knihu," řekl.

Rushdie oslepl na jedno oko a utrpěl poškození nervů na ruce poté, co byl v srpnu loňského roku napaden na literárním festivalu ve státě New York. V minulosti strávil roky skrýváním se pod policejní ochranou poté, co íránský ajatolláh Rúholláh Chomejní vydal v roce 1989 fatwu, v níž vyzval k jeho smrti kvůli údajnému rouhání v románu Satanské verše.