Rusko bude v panice, až spustíme protiofenzívu, říká náměstek ministra obrany

"Zahájíme naši protiofenzívu, kdy a kde - teď na tom nezáleží. (A až se to stane,) Rusko propadne panice, uvidíte spoustu paniky. Stále to nechápou (jejich) propaganda představuje falešný obraz toho, co se skutečně děje. Tato válka se vyhraje na zemi, ne na televizních obrazovkách, ne na internetu…," upozornil na prohlášení náměstka ministra obrany server Ukrajinska Pravda.

"Nedivil bych se, kdybychom jednoho dne, možná tento měsíc nebo příští měsíc viděli něco, co přispěje k okamžitému kolapsu ruské strategie nebo jeho armády, či ekonomiky," dodává.

Podle náměstka Gavrilova bylo zadržení Rusů u Bachmutu klíčovým momentem v přípravě Ukrajiny na protiofenzívu. Ukrajina totiž držící předmostí v tzv. „pevnosti“ Bachmut odhalila, že ruský vojenský aparát již není tak kvalitní, jak jsme byli svědky v době, kdy Rusko zahájilo totální invazi na Ukrajinu a vstoupilo do první vlny s tanky.

„Bachmut nejen nám na Ukrajině, ale i nepříteli ukázal, že pro Rusko v této válce neexistuje vojenské řešení, ba co hůř, na konci této války čeká Rusko vojenská katastrofa a uvidíme ji v blízké budoucnosti,“ řekl pro deník The Independent.

Gavrilov tvrdí, že od invaze Putinovy armády na Ukrajinu dne 24. února loňského roku utrpělo Rusko ztráty v počtu 200.000 obětí, ačkoli toto číslo nebylo okamžitě možné ověřit. Moskva minulý týden odmítla americké hodnocení, podle kterého bylo za posledních pět měsíců zabito 20.000 ruských vojáků a dalších 80.000 bylo zraněno, přestože ruská vláda odmítá poskytnout svá vlastní čísla.

Podle Gavrilova Kreml lže o skutečném rozsahu ruských ztrát před vlastním národem. Avšak až Ukrajina začne znovu dobývat území, počet obětí bude stále narůstat a Kreml již nebude schopen tuto situaci dále utajovat.

Gavrilov dodal, že po mnoha měsících vyčerpávající války se situace na místě může začít vyvíjet velmi rychle.



„Mohu jen říct, že děláme vše pro to, abychom válku co nejdříve ukončili... Moc bych si přál, aby rok 2023 byl rokem vítězství,“ zdůraznil.