Jak řekl ruský představitel ruské státní agentuře TASS, rekordně vysoké hladiny vody řeky Dněpr na jihu Ukrajiny by mohly překonat velkou přehradu a poškodit části Ruskem kontrolované jaderné elektrárny Záporoží, informuje s odkazem na agenturu Reuters server The Jerusalem Post.

Poradce generálního ředitele jaderné energetické společnosti Rosenergoatom Renat Karchaa upozornil, že protržení přehrady Nova Kachovka by mohlo mít za následek zaplavení elektrického kabelového vedení pro čerpací stanice elektrárny v Záporoží.

"To by vytvořilo problémy pro fungování provozu elektrárny a vznikla by rizika v oblasti jaderné bezpečnosti," řekl agentuře Tass.

Satelitní snímky ukázaly významné poškození přehrady loni v listopadu, krátce poté, co se ruské síly stáhly z nedalekého jihoukrajinského města Cherson.

Obě strany se navzájem obviňují z plánování protržení přehrady pomocí výbušnin, což by vedlo k rozsáhlému zaplavení oblasti po proudu a pravděpodobně způsobilo velké škody v okolí Chersonu. Nicméně komentáře Karchaa zcela odporují tvrzením ukrajinských představitelů koncem března, kteří varovali, že elektrárna Záporoží může koncem léta čelit nedostatku vody na chlazení reaktorů, protože ruské síly vypustily vodu z nádrže, která zásobovala elektrárnu.