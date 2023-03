Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu desítku dronů, zaútočilo i raketami

Americký prezident Joe Biden by měl v reakci na ruské zatčení amerického novináře listu The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkoviche vyhostit ruského velvyslance v USA. WSJ to dnes uvedl v redakčním komentáři. Svého novináře se zastal a ruská obvinění vůči němu označil za čistý kalkul. Na otázku novinářů, co by vzkázal Rusku, Biden dnes při odjezdu z Bílého domu odpověděl stručným "Pusťte ho". Zadržení Gershkoviche jeho administrativa odsoudila už ve čtvrtek. Kreml dnes uvedl, že všichni akreditovaní zahraniční novináři mohou v Rusku nadále pracovat.