Rusko vydalo novou školní učebnici. Verbuje studenty do armády a zkresluje historii

Slovenský premiér Robert Fico nebude měnit svůj postoj k válce na Ukrajině, i když by si to přál jeho český protějšek Petr Fiala. Řekl to v rozhovoru pro televizi TA3 v reakci na rozhodnutí Prahy přerušit mezivládní konzultace se Slovenskem kvůli neshodám ve vnímání klíčových zahraničněpolitických otázek.