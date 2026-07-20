Rusko zaútočilo na tureckou nákladní loď. Při útoku zemřelo šest lidí

Ukrajina obvinila Rusko ze smrtícího útoku na tureckou nákladní loď Golden Leo, ke kterému došlo nedaleko Oděsy. Na plavidlo plující pod vlajkou Guiney-Bissau, které opouštělo přístav s nákladem obilí, byly vypáleny tři střely s plochou dráhou letu. Útok si vyžádal šest mrtvých členů posádky včetně ukrajinského lodního lodivoda, další dva lidé utrpěli zranění a čtyři zůstávají nezvěstní. Mezi členy posádky byli i občané Sýrie a Indie, přičemž osm osob se podařilo zachránit.
K tomuto úderu došlo po rozsáhlém pětihodinovém nočním útoku na Kyjev a další ukrajinská města, při kterém Rusko použilo přibližně 40 balistických střel Iskander-M a hypersonických střel Zirkon. Útok si vyžádal nejméně šest mrtvých a desítky zraněných, způsobil požáry obytných budov, kanceláří i kolejí a záchranáři museli vyprošťovat lidi z troskách v centrální čtvrti Ševčenkivskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že ukrajinské síly naopak zasáhly tři ropné sklady a palivové zařízení v ruském Stavropolském kraji. Dodal také, že v Černém moři byly zasaženy tři ruské tankery patřící k takzvané stínové flotile.
Ruský prezident Vladimir Putin se mezi tím setkal s severokorejskou ministryní zahraničí Čche Son-hui a poděkoval Severní Koreji za podporu vojenských operací na Ukrajině. Uvedl, že Rusko nikdy nezapomene na činy severokorejských vojáků, kteří bojují v Kurské oblasti. Severní Korea vedle lidské síly poskytuje Moskvě také zbraňové systémy, za což od Ruska získává finanční pomoc, potraviny, energie a vojenské technologie.
Ruský protiválečný politik Boris Naděždin oznámil, že se nezúčastní zářijových parlamentních voleb, protože možnosti legálního vykonávání opoziční politiky v Rusku byly vyčerpány. Naděždin, který byl nedávno označen za zahraničního agenta a odsouzen za zobrazování extremistických symbolů kvůli videu s Alexejem Navalným, uvedl, že nechce vystavovat riziku své příznivce.
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Zdroj: Libor Novák