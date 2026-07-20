Rusko zaútočilo na tureckou nákladní loď. Při útoku zemřelo šest lidí

Libor Novák

20. července 2026 9:36

Lodní doprava, ilustrační foto
Lodní doprava, ilustrační foto Foto: Pixabay

Ukrajina obvinila Rusko ze smrtícího útoku na tureckou nákladní loď Golden Leo, ke kterému došlo nedaleko Oděsy. Na plavidlo plující pod vlajkou Guiney-Bissau, které opouštělo přístav s nákladem obilí, byly vypáleny tři střely s plochou dráhou letu. Útok si vyžádal šest mrtvých členů posádky včetně ukrajinského lodního lodivoda, další dva lidé utrpěli zranění a čtyři zůstávají nezvěstní. Mezi členy posádky byli i občané Sýrie a Indie, přičemž osm osob se podařilo zachránit.

K tomuto úderu došlo po rozsáhlém pětihodinovém nočním útoku na Kyjev a další ukrajinská města, při kterém Rusko použilo přibližně 40 balistických střel Iskander-M a hypersonických střel Zirkon. Útok si vyžádal nejméně šest mrtvých a desítky zraněných, způsobil požáry obytných budov, kanceláří i kolejí a záchranáři museli vyprošťovat lidi z troskách v centrální čtvrti Ševčenkivskyj.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že ukrajinské síly naopak zasáhly tři ropné sklady a palivové zařízení v ruském Stavropolském kraji. Dodal také, že v Černém moři byly zasaženy tři ruské tankery patřící k takzvané stínové flotile.

Ruský prezident Vladimir Putin se mezi tím setkal s severokorejskou ministryní zahraničí Čche Son-hui a poděkoval Severní Koreji za podporu vojenských operací na Ukrajině. Uvedl, že Rusko nikdy nezapomene na činy severokorejských vojáků, kteří bojují v Kurské oblasti. Severní Korea vedle lidské síly poskytuje Moskvě také zbraňové systémy, za což od Ruska získává finanční pomoc, potraviny, energie a vojenské technologie.

Ruský protiválečný politik Boris Naděždin oznámil, že se nezúčastní zářijových parlamentních voleb, protože možnosti legálního vykonávání opoziční politiky v Rusku byly vyčerpány. Naděždin, který byl nedávno označen za zahraničního agenta a odsouzen za zobrazování extremistických symbolů kvůli videu s Alexejem Navalným, uvedl, že nechce vystavovat riziku své příznivce.

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Zdroj: Libor Novák

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