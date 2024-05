Rusko: Zbraň jsme do vesmíru neumístili, obranyschopnost na orbitě ale posilujeme

Riabkov zdůraznil, že Moskva vždy důsledně odmítá nasazování úderných zbraní na nízkou oběžnou dráhu Země. S odvoláním na zprávy agentur TASS a Interfax o tom informovala agentura Reuters. Prohlášení Pentagonu v této věci Riabkov odmítl jako únik informací z Washingtonu.

Dodal, že ruský vesmírný program se vyvíjí podle plánu: probíhají starty kosmických lodí pro různé účely a do vesmíru jsou vynášena zařízení, která "řeší problém posílení obranyschopnosti" Ruska.

Riabkov reagoval na prohlášení mluvčího Pentagonu Patricka Rydera, který uvedl, že Spojené státy se domnívají, že Rusko 16. května vypustilo na nízkou oběžnou dráhu družici, která by mohla být zbraní schopnou zaútočit na jiné satelity. Ryder dodal, že družice je na stejné oběžné dráze jako vládní satelit USA.

Riabkov kritizoval Spojené státy a uvedl, že pokud by skutečně usilovaly o posílení bezpečnosti, včetně aktivit ve vesmíru, "mohly by přehodnotit svůj destruktivní přístup" k sérii ruských návrhů v této oblasti, zejména k návrhu na vypracování smlouvy o předcházení závodům ve zbrojení ve vesmíru.

Spojené státy v pondělí uvedly, že Rusko minulý týden vypustilo do vesmíru družici, která by mohla být součástí umísťování zbraní ve vesmíru. Uvedla to agentura AP.

Rada bezpečnosti OSN (RB OSN) v pondělí nepřijala návrh rezoluce předložené Ruskem, který žádal zákaz rozmisťování či používání zbraní ve vesmíru.

Zástupce velvyslankyně USA při OSN Robert Wood před hlasováním řekl, že Rusko minulý týden, 16. května, vypustilo na nízkou oběžnou dráhu Země satelit, který je podle USA pravděpodobně zbraň schopna zaútočit na jiné satelity na této oběžné dráze.

Wood před hlasováním na půdě rady rovněž připomněl, že Rusko 24. dubna vetovalo návrh rezoluce předložené USA a Japonskem, který všechny členské země vyzýval, aby nevyvíjely jaderné zbraně určené k umístění na oběžné dráze.

Ruský prezident Vladimir Putin veřejně uvedl, že Rusko nemá v úmyslu umisťovat ve vesmíru jaderné zbraně, připomněl Wood. "Pokud by tomu tak bylo, Rusko by tu rezolucí (24. dubna) nebylo bývalo vetovalo," dodal.

Wood uvedl, že Rusko pravděpodobně podobné satelitní systémy na oběžnou dráhu vyslalo i v letech 2019 a 2022. Zástupce velvyslankyně USA v této spojitosti členů RB OSN vyzval, aby v hlasování ruský návrh nepodpořili a přidali se k USA, které Moskvu žádají, aby přestala radě bránit v činnosti.