Rusové vládě nevěří. Verze o nehodě letadla s Prigožinem je podle Rusů hoax, všichni ví, co se stalo, říkají

Jako první se reportér ptal mladé ženy s telefonem v ruce. „Promiňte, ale sami to docela dobře víte,“ řekla bez dalšího upřesnění. Další mladé ženy se ptal, co se ve vzduchu stalo s jeho letounem. „Možná to byl teroristický útok,“ myslí si.

Jiná žena zhodnotila verzi o nehodě jako „hoax“ a že „vše bylo naplánované“. „Za účelem nechat ten problém už být. Teď už dochází k nějakému uzavření,“ nastínila. Nemyslí si však, že by Prigožina někdo nechal zabít. „Nemyslím si, že byl špatný člověk. Říkal pravdu.“

Jiní Rusové k němu mají poměrně pozitivní přístup. „Se svými bojovníky zabral na Ukrajině hodně území. Bylo to za velkou cenu, zejména pro Rusko. Myslím si, že to byl dobrý člověk. Viděl jsem, jak pomohl,“ přiblížil tamní rozvozce jídla.

„Říkal, co si myslí. Jako každá jiná osoba měl právo mít svůj názor. Někteří lidé s ním souhlasili. Já s ním nesouhlasil,“ uvedl další oslovený muž. „Byly zprávy o tom, že se kempy wagnerovců v Bělorusku ruší. Ale jen čas řekne, co s nimi bude, jejich budoucí smlouvy a tak dále,“ dodal.

Mínění o mrtvém šéfovi wagnerovců je poměrně pozitivní. „Udělal spoustu dobrých věcí. Nebudu je shrnovat,“ dodal Rus středního věku. Na otázku, jestli mu je Prigožina líto, odpověděl: „Ano. Upřímně, ano.“ „Úřady tomu budou říkat nehoda, chyba způsobená protivzdušnou obranou nebo něco jiného. Není ale jasné, jestli to byla bomba nebo něco jiného. To si myslím,“ dodal s tím, že věří verzi o vraždě.

Lidé se většinou snažili krčit rameny a vyhýbat se přímému obviňování. „Ne každý je tak odvážný jako byl on. Lidé si o něm mysleli, co chtěli. Mnoho lidí ho nenávidělo. A měli k tomu důvod,“ popsala jiná žena. „Nemám tušení, co se stalo. Ve zprávách říkali, že letadlo spadlo. Nejsem expert, nemůžu odhadovat. Rozhodně nemůžu mluvit v takových termínech,“ řekla. „Nic se neděje bezdůvodně. Takže nevím.

„Vláda něco plánuje,“ míní muž zřejmě se blížící důchodovému věku. Když se ho reportér zeptal, jestli někdo chtěl Prigožina zabít, souhlasil. „No, to je divná otázka. Zeptejte se policejních vyšetřovatelů… Kdo z Prigožinovy smrti těží? Běžní lidé nejsou hloupí. Myslím, že tomu taky rozumíte.

Další zhruba dvacetiletý muž se pousmál nad tím, že „v letadle seděli tři hlavní chlápci od wagnerovců najednou“. „Objektivně, všichni měli své vlastní letadlo. Letěli někde v Rusku. A potom spadli,“ popsal. „Byl to kontroverzní týpek. Velmi kontroverzní. Nedávno dělal nějaké bláznivé sr*čky. Nevěřil jsem svým zk*rveným očím,“ nebránil se expresivním výrazům, přičemž se široce usmíval.

Reportér následně oslovil dalšího muže, který své prohlášení začal slovy: „Spadl z nebe.“ Na otázku: „Spadl?“ následně odpověděl, že „byl v letadle, letadlo spadlo“. „Všechno je možné. Myslím si, že je to pravděpodobné. Nevím, kdo. Vedle naší vlády měl ještě spoustu nepřátel, myslím,“ zhodnotil.

Další muž před kavárnou se rovněž snažil odpovídat vyhýbavě, nakonec ale ustoupil. „Nechci se k ničemu z toho vyjadřovat… Je to tak neprůhledné. Nejsou žádné konkrétní odpovědi na to, co se děje. Je to čím dál divnější a divnější,“ poznamenal. „Jsem z Rostovu na Donu. Víte, že tam byl. Ale mám ho rád? To je mi asi jedno,“ shrnul s tím, že za jeho smrtí „mohla stát vláda“. „Neříkám to s absolutní jistotou, ale po vzpouře začal otevřeně hovořit proti vládě. Možná se to fakticky stalo. Možná ne,“ doplnil. Míní, že se Wagnerova skupina „možná rozpustí“.

Verzi o tom, že měl mnoho nepřátel, potvrdil i jiný muž. „Doufám, že bude nějaké rozumné východisko a Wagner bude pokračovat v práci. Měl hodně nepřátel. Kdokoliv ho mohl zabít. Jakákoliv vláda,“ krčil rameny.

Celé video uzavřela mladá žena zjevně mladší než dvacet let. „Jen pár lidí v naší zemi by chtělo o těchto věcech mluvit na kameru,“ řekla. Když se jí reportér zeptal na zdůvodnění, pouze se usmála a mlčela.