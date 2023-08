Kdo bude po Prigožinovi další na řadě? Surovikin se neobjevil od vzpoury, na řadě může být i Kadyrov

Rusko je ve vnitřním mocenském sevření. Kreml zvládá kontrolovat většinu chodu své země, a často pro liberální demokracie nelegální cestou. Fakticky vlastní rozsáhlou síť společností prostřednictvím „spřátelených“ oligarchů , na ruku mu jdou bezpečnostní služby v čele s FSB, SVR a GRU.

Ruská federace je navíc jedním z největších producentů ropy a zemního plynu, které mu zaručují vysoké zisky i v momentu, kdy se od něj odstřihla většina západních zemí. Tyto zisky mu nejčastěji zajišťují země podobné Číně, Íránu nebo Indii. Nebo plyn rovnou spaluje .

Západní odstřižení v tomto případě neznamená vše, a i vážně zraněná ruská ekonomika ještě zvládá utáhnout rozsáhlou agresi proti Ukrajině. Rovněž přispívá či přispívala na vojenské operace žoldnéřských skupin v čele s wagnerovci na jiných kontinentech, zejména v Africe a na Blízkém východu.

Jakmile se šéf Wagnerovy skupiny rozhodl pro ozbrojenou vzpouru , upadl v nemilost Putina, který ho označil za „zrádce“. A ruský prezident sám několikrát přiznal, že zrádcům neodpouští. Pád letadla s Prigožinem na palubě tak v kontextu řešení vnitřních sporů Kremlu dává smysl. Akorát ono pověstné okno bylo trochu výše – až deset tisíc metrů nad zemí.

Putin po vzpouře wagnerovců započal s akvizicí majetku jejich majitele. Trollí farmy, různé společnosti, sociální síť. To vše chtěl převzít do područí ruského státu, přičemž mu velice ochotně asistovala FSB. Dosud není úplně jasné, jestli se mu to podařilo nebo daří, tyto miliardy se ale budou režimu rozhodně hodit.

„Naivitu“ Prigožina posměšně komentoval například vězněný ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj. Podle něj důvěřoval Putinovým slovům, přičemž podle opozičníka nemá Putin žádnou čest. Navalnyj kritizoval i ty, kdo věří v dovednosti tajných služeb, protože podle něj „Putinovi zabijáci“ jsou schopni nejvýše sestřelit nebo odpálit civilní letadlo nad Ruskem, čímž by spáchali teroristický útok a zabili nevinného pilota a letušku.

Podle Navalného prezidenti, jak ruský, tak běloruský, slíbili Prigožinovi a jeho lidem bezpečnostní záruky, avšak nakonec je zradili. Navalnyj naznačil, že v očích příznivců Prigožina je Putin závistivý a závidí popularitu ruských hrdinů u lidu i u armády, což by mohlo být důvodem pro to, že je chtěl zlikvidovat. Tímto způsobem se Prigožin a jeho zástupce stali mučedníky a legendami mezi ruskými občany.

Kdo bude další na řadě?

Člověk nemusí být velký pesimista, aby tušil, že podezřelá úmrtí v Rusku jen tak neskončí. Neznámé jsou osudy dalších lidí v čele s generálem Sergejem Surovikinem. Podařilo se prokázat jeho vazby na wagnerovce.

Před pár dny ho Kreml zbavil velení nad ruskými kosmickými a leteckými silami. Nikdo ho ale na veřejnosti neviděl už ode dne Prigožinovy vzpoury. Teď se dá jen odhadovat, jestli byl „jen“ odklizen do ústranní, zatčen nebo zabit.