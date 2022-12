Ruští kosmonauti zrušili výstup do volného vesmíru kvůli úniku kapalin z lodi

V celém Česku je ode dneška zakázán kvůli ptačí chřipce venkovní chov drůbeže. Chovatelé tak musí své ptáky umístit do budov. Výjimku mají chovatelé běžců, jako jsou třeba pštrosi, a holubů. Pokud není trvalé přemístění ptáků do budovy možné, musí chovatelé maximálně omezit kontakt své drůbeže s volně žijícími ptáky. Nařídila to Státní veterinární správa (SVS), protože počet ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v zemi roste.