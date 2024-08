Rusům se daří vytlačovat Ukrajince z Kurské oblasti, tvrdí čečenský generál

Velitel speciálních čečenských sil Achmat generálmajor Apty Alaudinov uvedl, že se Rusům daří vytlačovat Ukrajince z Kurské oblasti. „Je třeba poznamenat, že k dnešnímu dni je situace pod kontrolou, většina území, kde se nacházel nepřítel, byla ochráněna. Probíhají vyčišťovací akce, jejichž cílem je vyřadit nepřítele ze všech obytných oblastí,“ prohlásil.

Alaudinov podle ruské státní agentury TASS dodal, že „všechny ruské vojenské jednotky v oblasti jsou plně zapojeny do práce a ničí nepřítele dobrým tempem“ a „nepřítel skutečně utrpěl těžké ztráty“.

Ruské ministerstvo opakovaně tvrdí, že se mu proti ukrajinskému vpádu daří zasahovat. Ukrajinská armáda podle resortu přišla o 1610 vojáků, 32 tanků a 23 obrněných vozidel.

Jenže podle informací, které EuroZprávy.cz sdílely v úterý ráno, se ukrajinským silám daří zakopávat a znemožnit tak rychlou protiakci ruské armády. Až pět brigád o počtu dvou tisíc osob a jeden samostatný prapor o síle čtyř set mužů podle magazínu Forbes „plánuje zůstat“. „Ukrajinci kopou zákopy. V očekávání statické války podél stávající frontové linie nebo v její blízkosti se zakopávají i Rusové,“ píše.

Podle dostupných informací existuje reálná možnost, že se Ukrajincům podaří okupovat část Kurské oblasti. „Jakmile se nepřítel chopí lopat, bude za dva dny stejně obtížné dobýt lesní porosty, jako tomu bylo u Avdijivky,“ prohlásil ruský vojenský bloger Alexandr Charčenko.

Informace o aktivitě Čečenců v Kurské oblasti existovaly už minulý týden. Podle některých záběrů ze sociálních sítí Rusové namísto své pravidelné armády vyslali do boje nechvalně známé čečenské jednotky Achmat. Ruský vojenský bloger Jurij Kotyonok označil jednotky čečenského lídra Ramzana Kadyrova za „tik-tokové vojáky“, kteří umí „pouze tančit lezginku a střílet do vzduchu“.

„Velení druhé armády světa vystavilo brance s ručními zbraněmi útoku obrněných vozidel a dělostřelectva AFU,“ přiblížil telegramový kanál Butok Plus, který ruskou válku na Ukrajině analyzuje.

Další z válečných blogerů Rybar už minulý týden upozornil na to, že se ukrajinským jednotkám daří ruské brance zajímat. „Bohužel je to válka, a i tam se takové epizody stávají. To, co se stalo, je také další připomínkou toho, že se nebojuje jen někde daleko v Novorosii, ale přímo na ‚starých‘ hranicích,“ připustil.

Ukrajina pod tlakem postupných ruských vojenských úspěchů ve východních regionech minulý týden v úterý překvapivě zaútočila na ruské území.

Situace v Kurské oblasti je nadále nepřehledná. Zdá se však, že ukrajinské síly pronikly 30 kilometrů za mezinárodní hranice, zatímco ruské jednotky reagují zmateně, uvedla DPA.

Podle zpráv se ukrajinské jednotky podporované obrněnou technikou usadily na mnoha místech, zatímco ruské úřady evakuovaly desetitisíce obyvatel.