Šéfka EK navrhuje další sankce: Nutíme Rusko, aby za svou krutost zaplatilo

"Stojíme na straně Ukrajiny a nutíme Rusko, aby za svou krutost zaplatilo," uvedla oznámení von den Leyenová a slíbila další podporu Ukrajině, která se od února brání ruské agresi.

Na unijním sankčním seznamu by podle nového návrhu mohly figurovat poslanci ruské Státní dumy, ministři i regionální politici nebo představitelé armády. Cílí na "klíčové osoby podílející se na brutálních a záměrných raketových úderech Ruska proti civilistům, na únosech ukrajinských dětí do Ruska a na krádežích ukrajinských zemědělských produktů," uvedla šéfka unijní exekutivy.

Zákazem transakcí s dalšími třemi bankami, včetně Ruské regionální rozvojové banky (RRDB), chce Evropská komise zavřít zdroj peněz pro ruského prezidenta Vladimira Putina. Součástí plánovaného balíku je i zákaz nových investic do těžby v Rusku.

Komise chce také zamezit přístupu Ruska k dronům a bezpilotním letounům, které Moskva používá na Ukrajině. Navrhuje zakázat přímý vývoz motorů pro drony do Ruska i do třetích zemí, jako je Írán, které by je mohly Rusku dodávat, uvedla šéfka EK.

Předchozí, osmý sankční balík, evropská unie přijala na začátku října. Jeho součástí je i dohoda o zavedení cenového stropu na ropu přepravovanou z Ruska do třetích zemí po moři nebo zákaz dovozu ruské oceli, dřeva či cigaret. Seznam potrestaných činitelů a subjektů se tehdy rozšířil o 37 jmen na celkových 1351.