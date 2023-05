Severní Irsko vydalo ženu, která si má v Česku odsedět trest za krádeže

Ozbrojené disidentské skupiny plánují v Severním Irsku násilné útoky v době velikonočních svátků, kdy si tam lidé připomínají 25 let od uzavření mírové dohody. Podle agentury AP na to upozornila severoirská policie. Dohoda ukončila krveprolití, které tento region sužovalo 30 let. Do Belfastu 11. dubna přicestuje americký prezident Joe Biden.