Severokorejci se v Rusku utrhli ze řetězu. Propadli filmům pro dospělé

Ruští velitelé musí řešit poměrně nečekané problémy se severokorejskými vojáky. Ti mají podle amerického listu New York Post poprvé neomezený přístup k internetu a podle nepotvrzené zprávy „ho možná využívají ke sledování“ erotických snímků.

„Obvykle spolehlivý zdroj mi řekl, že severokorejští vojáci, kteří byli nasazeni v Rusku, nikdy předtím neměli neomezený přístup k internetu. Výsledkem je, že hltají p*rnografii,“ napsal na sociální síti X Gideon Rachman, komentátor serveru Financial Times.

Mluvčí Pentagonu Charlie Dietz odmítl věc komentovat. „Ačkoli to zní zábavně, nemohu potvrdit žádné severokorejské internetové návyky ani virtuální ‚mimoškolní aktivity‘ v Rusku,“ sdělil.

„Soustředíme se na závažnější aspekty zapojení Severní Koreje do vojenských operací v Rusku, pokud vůbec nějaké je. Co se týče přístupu k internetu, to je otázka, kterou je nejlepší směřovat do Moskvy. V tuto chvíli zůstává naše pozornost zaměřena na podporu Ukrajiny a řešení významnějších regionálních bezpečnostních problémů,“ doplnil Dietz.

EuroZprávy.cz se s žádostí o potvrzení nebo vyvrácení těchto informací obrátily na ruské ministerstvo obrany. To s žádným komentářem nepřišlo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už potvrdil střety mezi ukrajinskými a severokorejskými vojáky v ruské Kurské oblasti i na Ukrajině. Podle něj si vyžádaly oběti na životech, nespecifikoval však, kde proběhly.

„Jedenáct tisíc severokorejských vojáků nebo vojáků severokorejské armády se v současné době nachází na území Ruské federace v pohraničí s Ukrajinou na severu naší země v Kurské oblasti,“ shrnul Zelenskyj.