Situace v Gaze je kritická. Desetina lidí přišla o domov, ulici zaplavily splašky, nefunguje kanalizace ani elektřina

Jen pár hodin poté, co izraelské jednotky zajistily kibuc Kfar Aza před militanty z Hamásu, přemítal generálmajor Itai Veruv o tom, co viděl. Ačkoli má na to, aby se na takovou situaci na základě svých dlouholetých zkušeností připravil, nikdy ho podle jeho slov nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát.