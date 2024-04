Smrtící útok medvěda na Slovensku. V blízkosti lidí napadl býka

Manželé Hudákovi chovají dobytek přes 20 let a s medvědy dosud nikdy problém neměli. Když ale v uplynulých dnech našli ostatky jednoho zvířete, bylo jim prý hned jasné, že zaútočila obávaná šelma.

Závěry chovatelů potvrdili i členové přivolaného zásahového týmu, podle kterých opravdu útočil medvěd. "Bylo to v blízkosti obydlí, farma je u bydlení majitelů, je to v intravilánu obce. Je to choulostivá záležitost," řekl člen týmu Jozef Zima. Na místě byly nainstalovány fotopasti a bude se řešit další postup.

Hudákovi každopádně přišli o asi tři sta kilogramů vážícího býka, který byl starý jen sedm měsíců. Škodu vyčíslili na 950 eur.

Slovensko aktuálně plánuje další kroky ohledně této problematiky. Ficova vláda již schválila návrh ústavního zákona, který má řešit zvýšený výskyt medvědů v blízkosti lidských obydlí. Zákon má stanovit podmínky, při jejichž splnění bude možné přistoupit k odstřelu problémového jedince.