Spor mezi Slovenskem a Ukrajinou narůstá. Fico a Zelenskyj se nedohodnou ani na schůzce

Fico navrhl, aby se jednání uskutečnilo na slovensko-ukrajinské hranici, zatímco Zelenskyj odpověděl, že by měl Fico přijet do Kyjeva. Tento spor je jen jedním z projevů rostoucího napětí mezi oběma zeměmi, které začalo poté, co na konci roku vypršela dohoda umožňující Gazpromu dodávat ruský plyn do EU prostřednictvím ukrajinských plynovodů.

Slovensko usilovalo o prodloužení dohody, která by mu umožnila pokračovat v nákupu ruského plynu přes Ukrajinu, ale Kyjev to odmítl. Situaci zkomplikovala Ficova prosincová návštěva Moskvy, kde si podal ruku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, což Kyjev vnímá jako gesto podpory agresorovi.

Fico navíc hrozil omezením exportu elektřiny na Ukrajinu a omezením pomoci uprchlíkům. Zelenskyj na to reagoval ostrou kritikou, ve které zpochybnil Ficovu politiku i jeho osobní postoje. Na platformě X (dříve Twitter) Zelenskyj ironicky poznamenal, že návrat Fica z luxusní dovolené ve Vietnamu do Bratislavy pro něj musel být obtížný.

Fico naopak v otevřeném dopise uvedl, že nechce dále eskalovat napětí a chce se soustředit na řešení situace ohledně plynového tranzitu. Obvinil však Ukrajinu z poškozování Slovenska a Evropské unie.

Spor se rozšířil i na další oblasti, když slovenský ministr zemědělství obvinil Ukrajinu z největšího kybernetického útoku na Slovensko, který zasáhl katastr nemovitostí a ochromil agenturu spravující údaje o majetku. Tato obvinění dále vyhrotila už tak napjaté vztahy.

Navíc konflikt prohloubil rozkol uvnitř slovenské vlády. Zatímco Ficova strana Smer a krajně pravicová Slovenská národní strana podporují části ruské mezinárodní agendy, sociálně demokratická strana Hlas, vedená bývalým premiérem Peterem Pellegrinim, má vůči Rusku kritický postoj. Tento rozpor vedl k vnitřní krizi koalice, kterou musí Fico vyřešit nejpozději do března.

Navzdory ostré rétorice obě strany vyjádřily ochotu jednat. Jak uvedl Fico, vlády Slovenska a Ukrajiny postupují směrem k řešení sporu. Avšak dosavadní události ukazují, že dosažení kompromisu bude vyžadovat nejen politickou vůli, ale i zmírnění osobních a ideologických konfliktů, které současné napětí prohlubují.