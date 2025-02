Starmer na cestě do Washingtonu: Evropa hraje o všechno, britský premiér může postavit most

Starmer má jedinečnou příležitost stát se klíčovým prostředníkem mezi Evropskou unií a Spojenými státy, jejichž vztahy v poslední době napínají Trumpovy proruské tendence a ostrá kritika Ukrajiny. Podle americké stanice CNN by britský premiér mohl sehrát zásadní roli při tlumení Trumpových konfrontačních postojů vůči Evropě a přispět k udržení transatlantické jednoty v nejisté době.

Jenže druhá možnost je daleko méně příznivá, protože Starmer pochází z Labouristické strany a s republikánským lídrem má politicky společného minimum. „V sázce nemůže být víc. Návštěva je velkou zkouškou vztahů mezi Evropou a Spojenými státy a Evropou a Spojeným královstvím,“ upozornila bývalá členka Starmerova týmu Claire Ainsleyová.

Britský premiér míří do Washingtonu poté, co za Trumpem zavítal jeho francouzský protějšek Macron. Hlavním tématem diplomatického úsilí obou evropských lídrů je návrh na vytvoření potenciálních evropských mírových sil, které by mohly vstoupit na Ukrajinu v případě dosažení dohody o příměří.

Klíčovou podmínkou tohoto plánu je však americká bezpečnostní podpora – tzv. „záložní jednotka“, která by se pravděpodobně zaměřila na vzdušné operace a sídlila v blízké zemi NATO, například v Polsku nebo Rumunsku. Británie a Francie se tak snaží sladit evropskou iniciativu se strategickými zájmy Spojených států, jejichž role v ukrajinském konfliktu zůstává klíčová.

Trump už má za sebou komplikované jednání s prvním evropským lídrem. Během setkání s Macronem znovu zdůraznil, že jeho hlavní prioritou je dosažení dohody mezi Ruskem a Ukrajinou. „Vždyť to je to, co dělám. Uzavírám dohody. Celý můj život se točí kolem obchodů. To je vše, co umím – obchody. A vím, kdy je někdo chce uzavřít a kdy ne,“ prohlásil.

Francouzský lídr se po celou dobu do Trumpa nepříjemně opíral. „My chceme mír, on chce mír. Chceme mír rychle, ale nechceme dohodu, která je slabá. Skutečnost, že existují Evropané, kteří jsou připraveni se angažovat za poskytnutí těchto bezpečnostních záruk, a nyní je tu jasný americký vzkaz, že USA jako spojenec jsou připraveny poskytnout tuto solidaritu pro tento přístup – to je zlomový bod,“ pokračoval Macron.

Americký lídr naznačil, že Evropa Ukrajině pouze „půjčuje“ peníze, a nakonec Ukrajinu donutí je splatit. V tu chvíli Macron rozhodně zasáhl – chytil Trumpa za ruku a sám si vzal slovo. „Peníze poskytnuté Ukrajině na odvrácení ruské invaze si ponechali,“ prohlásil a dodal, že pokud se nějaké finance vrátí, pocházet budou ze zmrazených ruských aktiv, nikoliv z ukrajinských kapes.