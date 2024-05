Stoltenberg dostal Řád TGM. Pavel ocenil pomoc Ukrajině či adaptaci NATO

"Uplynulé čtvrtstoletí bylo pro Českou republiku rozhodně úspěšným obdobím. Obdobím bezpečí, prosperity a svobody, a naše členství v NATO na tom má zásadní podíl. Z vlastní zkušenosti mohu dodat, že na tomto úspěchu nesete osobní podíl i Vy osobně," řekl Pavel v projevu u příležitosti udělení státního vyznamenání.

Prezident zmínil, že Stoltenbergovo působení v roli generálního tajemníka se letos po deseti letech završí. Připomněl, že aliance se rozrostla o další členy, konkrétně o Černou Horu, Severní Makedonii, Finsko a Švédsko. Zdůraznil také pokračují pomoc Ukrajině, která přes dva roky čelí ruské agresi.

"Pod vaším vedením spojenci poskytovali ukrajinským obráncům bezprecedentní podporu a zároveň dále zajišťovali obranu každého centimetru území NATO. Pod Vaším vedením jsme také provedli největší adaptaci NATO za poslední desetiletí - NATO 2030. NATO zůstává vojensky silné, stává se silnějším i politicky a zaujímá globálnější postup," sdělil Pavel vyznamenanému Stoltenbergovi.

Generálního tajemníka se prezident rozhodl ocenit za podíl na upevňování demokracie. "A právě za podíl na upevňování demokracie v naší zemi Vás dnes s radostí oceňuji. Pocta, kterou Vám dnes vzdáváme, je uznáním přínosu, kterým jste přispěl k evropské bezpečnosti i transatlantickým vztahům. A je také pobídkou a možná i motivací Vašemu nástupci, aby pokračoval ve stejných šlépjejích," dodala hlava státu.

Stoltenberg dorazil do Prahy na neformální zasedání Severoatlantické rady (NAC) na úrovni ministrů zahraničních věcí. Schůzka probíhá v roce, kdy NATO slaví 75. výročí a Česká republika 25 let od vstupu do aliance. České ministerstvo zahraničních věcí o tomto zasedání informovalo již v únoru.

"Letos uplyne 25 let od vstupu ČR do NATO a 22 let od pražského summitu, na kterém jsme do Aliance pozvali dalších sedm zemí střední a východní Evropy," připomněl tehdy ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Setkání je podle jeho slov také připomínkou 75. výročí od založení Aliance. Zároveň zdůraznil, že schůzka bude největší alianční akcí v Česku od summitu v Praze v roce 2002.