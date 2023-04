Sunak čelí parlamentnímu vyšetřování kvůli možnému střetu zájmů

Červené šupinaté skvrny na kůži po mnoho let vystavené slunci mohou předznamenávat nádor kůže. Nejčastější jsou na hlavě či rukou u lidí nad 60 let, například na pleši. Na dnešní tiskové konferenci ke kožním nádorům to řekl Radek Litvik z Fakultní nemocnice Ostrava. Letos se na ně lékaři zaměří i při preventivní akci Stan proti melanomu ve druhé polovině května v Praze, Brně a Ostravě.