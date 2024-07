Svědci o atentátu na Trumpa: Nejméně čtyři výstřely a chaos. Muž tvrdí, že viděl střelce

Teprve dvacetiletý střelec Thomas M. Crooks na volebním mítinku v pensylvánském Butleru zasáhl republikánského kandidáta Donalda Trumpa a zabil jednoho muže, další dva zranil. Tajná služba útočníka na místě zabila. Exprezident má poraněné ucho, po ošetření byl z nemocnice propuštěn. Návštěvníci mítinku naznačovali, že výstřely se ozvaly z patrové budovy napravo od pódia, na němž stál Trump.

Jeden ze svědků sdělil BBC, že si všiml podezřelé osoby plazící se po střeše budovy asi pět minut předtím, než bývalý prezident vstoupil na pódium. Podle svých slov alarmoval policii s tím, že tato osoba je ozbrojená.

"Měl zbraň, jasně jsme ho viděli se zbraní," uvedl Greg. "Ukazovali jsme na něj, zatímco policisté pobíhali dole na zemi. 'Támhle je chlap se zbraní na střeše.' Policie ale netušila, co se děje," popsal.

Další z účastníků Tim sdělil, že slyšel salvu výstřelů, po které se sesunul k zemi reproduktor, který měl po pravé straně. "Viděli jsme prezidenta Trumpa jít k zemi a každý si začal lehat, protože nastal chaos," řekl zmíněné stanici.

Warren a Debbie slyšeli na místě nejméně čtyři výstřely. Ochranka podle nich vyrazila do publika a křičela na lidi, aby šli k zemi. Návštěvníci byli v klidu, konstatoval pár. "Nemohli jsme uvěřit tomu, že se to děje," poznamenal Warren. Debbie si zase všimla malé holčičky, která říkala, že nechce umřít. "To mi zlomilo srdce," svěřila se.

Republikánský kongresman Ronnie Jackson pak potvrdil BBC, že jeho synovec je jedním ze zraněných. Utrpěl menší zranění na krku a byl ošetřen na místě, dodal politik.