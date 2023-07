Švédsko má cestu do NATO volnou? Schválení přislíbilo po Turecku i Maďarsko

Szijjártóa na dotaz médií, zda se tato otázka řešila na kabinetní úrovni a zda se předpokládá, že ratifikace švédského vstupu do NATO proběhne v maďarském parlamentu v létě nebo na podzim.

"Ani turecký ratifikační proces neskončí zítra," odpověděl Szijjártó. Dodal, že platí dřívější prohlášení maďarské vlády, které říká, že Maďarsko nebude poslední zemí, která ratifikuje tento krok.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na letošním summitu NATO ve Vilniusu podepsal protokol o schválení vstupu Švédska do Aliance, ale očekává, že USA, EU a Švédsko splní své závazky.

Erdogan později uvedl, že turecký parlament nepravděpodobně ratifikuje vstup Švédska do NATO dříve než v říjnu, protože po prázdninách bude muset projednat řadu zákonů.

Pouze Turecko a Maďarsko z členských zemí aliance dosud neschválily žádost Švédska o vstup do NATO. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že žádost Švédska bude co nejdříve předložena k ratifikaci do parlamentu. Szijjártó zdůraznil, že nejdůležitějšími tématy dvoudenního summitu v Vilniusu budou válka na Ukrajině a vstup Švédska do NATO.

"Maďarský postoj je jasný: Potřebujeme mír na Ukrajině co nejdříve, protože to je jediný způsob, jak ochránit lidské životy. Naše stanovisko k připojení Švédska k NATO je také jasné: Vláda podporuje toto připojení a předložila parlamentu návrh k této záležitosti již před mnoha měsíci. Dokončení ratifikačního procesu je pouze technickou záležitostí," napsal maďarský ministr zahraničí. Szijjártó to uvedl na svém facebookovém profilu před odletem na summit NATO ve Vilniusu.

Erdogan souhlasil, že už nebude vzdorovat vůči vstupu Švédska a předloží svému parlamentu ratifikaci co nejdříve. Novinářům to na tiskové konferenci ve Vilniusu řekl v pondělí večer generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, píše Politico.

Turecko, Švédsko a NATO ve společném prohlášení uvedly, že Stockholm změnil zákony, rozšířil protiteroristickou spolupráci proti Kurdské straně pracujících (PKK) a obnovil vývoz zbraní do Turecka. Obě země se rovněž dohodly na vytvoření dvoustranného bezpečnostního paktu, na jehož základě severská země „předloží plán jako základ svého pokračujícího boje proti terorismu ve všech jeho formách,“ uvádí se v trojstranném prohlášení.

Stoltenberg také souhlasil s vytvořením funkce zvláštního koordinátora pro boj proti terorismu v rámci NATO.

Tento poměrně neočekávaný krok přichází po více než roce sporů. Bezprostředně po ruské invazi proti Ukrajině podali Švédové a Finové přihlášky do NATO, nicméně byli to právě Turci a Maďaři, kdo stáli v cestě ratifikaci v parlamentech. Nakonec se to podařilo u Helsinek, které jsou právoplatnými členy Aliance už od dubna. Stockholm stále čeká.