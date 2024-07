Syřané znásilnili dvě české studentky v Německu. Jedna z dívek byla nezletilá

Případ se datuje do loňského listopadu, kdy se české dívky ve věku pouhých 17 a 18 let na taneční akci setkaly se skupinou mužů a poté s nimi odešly do bytu. Podle žalobců tam dva muži dívky znásilnili a třetí je sexuálně napadl.

Veřejnoprávní stanice uvedla, že obviněnými jsou syrští státní příslušníci ve věku 22, 25 a 30 let. Nejstarší z nich byl zadržen koncem minulého týdne, ale ještě téhož dne jej podmínečně propustili na svobodu. Po druhém z pachatelů znásilnění se pátrá.

MDR o případu informovala již loni v listopadu, kdy k incidentu došlo. Tehdy napsala, že dívky se do bytu dostaly proti své vůli a po znásilnění musely podstoupit prohlídku v nemocnici. Národnost napadených před necelým rokem nebyla uveřejněna.

Policie se pachatele skutku snažila identifikovat déle než půl roku. S žádostí o pomoc se obrátila i na případné svědky.