Thajsko eviduje dalšího nakaženého Evropana, opičí neštovice přivezl z Afriky

Polské ministerstvo zahraničních věcí rázně odmítlo obvinění z účasti Polska na sabotáži plynovodů Nord Stream v roce 2022. Náměstek ministra zahraničí Andrzej Szejna označil tato obvinění za senzační teorii, která by se spíše hodila do špionážního filmu. Uvedl to server Business Insider.