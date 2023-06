Titanik? To je posvátná půda, místo odpočinku. Hlubinný turismus musí skončit, říká vědec, který přežil děsivou kolizi s tímto vrakem

Dr. Michael Guillen přežil v roce 2000 dramatický incident, při kterém se ocitl v těsném kontaktu s vrakem potopené lodi. Podle jeho vlastních slov byla ponorka, ve které se nacházel nekontrolovatelně zachycena podvodním proudem, což vedlo ke kolizi s lodním šroubem vraku Titaniku, píše CNN.

Na základě svých zkušeností identifikoval Dr. Guillen dva hlavní důvody, které podle něj vyžadují zavedení dočasného zastavení oceánské turistiky.

"Zaprvé, moře je nebezpečné. Tohle není hřiště. Oceán je neklidný a myslím na to, když jsem se díval na vody severního Atlantiku. Jsou tmavé, jsou studené, chtějí tě jen spolknout." Stačí sebemenší chyba,“ řekl v rozhovoru pro CNN.

"Zadruhé, ze svého ponoru jsem si odnesl to, že tohle není jen ztroskotání. Šel jsem tam dolů s tím, že jen podám zprávu o ztroskotání, ale co mě zasáhlo, že tam lidé přišli o život. Muži, ženy a děti. Více než 1000 z nich. Toto je místo jejich posledního odpočinku. Toto je posvátná půda,“ řekl.

"Myslím, že bychom se měli zastavit, zjistit, co se stalo, abychom to mohli v budoucnu napravit, ale také myslet na nebezpečí a myslet na posvátnost tohoto místa. Není to žádná projížďka. Není to destinace Disneyland," dodal.