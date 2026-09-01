Trump chce oživit slávu Hollywoodu. Téma probral s otcem Angeliny Jolie

Lucie Podzimková

1. září 2026 21:58

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump měl vždy blízko i k šoubyznysu, jemuž se zcela nevyhýbá ani jako nejvyšší představitel Spojených států amerických. Důkazem je jeho nejnovější iniciativa, kdy se chce pokusit Hollywoodu vrátit zašlou slávu. 

Trump informoval, že se setkal s hercem Jonem Voightem, otcem Angeliny Jolie, jehož označil za filmovou legendu a svého hollywoodského ambasadora. "Je to fantastický člověk, který miluje naši zemi a velmi mu záleží na filmovém a televizním průmyslu. Nelíbí se mu, co se s ním stalo," napsal americký prezident na sociální síti Truth Social. 

Podle Trumpa už se v USA netočí téměř žádné filmy. "Hollywood je úplná a totální pohroma. Navzdory svému jménu dostává jen velmi málo práce. Neexistuje žádná motivace tam být, což velmi těžce dopadá na Kalifornii," konstatoval šéf Bílého domu.

Voight měl americkému prezidentovi navrhnout zavedení federálních daňových pobídek. "Částka vynaložená na daňové pobídky se desetinásobně vrátí díky penězům, které se přisypou do státní pokladny," prohlásil Trump. 

Prezident se chce setkat se zástupci republikánů i demokratů, problém totiž považuje za nadstranickou záležitost. "Chystám se navrhnout, aby se republikáni a demokraté spojili a okamžitě vypracovali legislativu na záchranu filmového, televizního a zábavního průmyslu v Americe," prozradil politik.

Trump na závěr vzkázal, že jeho přáním je, aby se filmy, které Američané sledují v kinech, opět vyráběli v Hollywoodu. "Pojďme to dotáhnout do konce," dodal na závěr. 

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