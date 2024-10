Trump má na své straně mocné osobnosti. O část republikánů ale přišel

Exprezident Trump má dostatečné prostředky na to, aby dokázal poměrně efektivně vést prezidentskou kampaň před listopadovými volbami. Jak to ale funguje u všech kandidátů, také za republikánem stojí řada podporovatelů – a čím mocnější a bohatší jsou, tím větší vliv na průběh kampaně mají.

Prvním z nich je jeden z nejbohatších lidí planety Elon Musk, majitel automobilky Tesla, sociální sítě X a vesmírné technologické společnosti SpaceX. Ten aktuálně lidem nabízí milion dolarů prostřednictvím PAC America za to, že budou volit Trumpa. „America PAC a Musk přesvědčují obyvatele Philadelphie, aby odevzdali své osobní informace a dali svůj politický příslib výměnou za možnost vyhrát milion dolarů. To je loterie. A je to nepochybně nezákonná loterie,“ píše se v žalobě státního zástupce Larryho Krasnera.

Tím ale skloňování Muskova jména v USA zdaleka nekončí. Podle deníku Wall Street Journal vedl americký miliardář tajné rozhovory s ruským prezidentem Vladimirem Putinem během probíhající války na Ukrajině. Informace pocházejí od několika anonymních zdrojů z amerických, evropských a ruských diplomatických kruhů a naznačují, že Muskova původní podpora Ukrajině se postupně přesunula směrem k Rusku.

Musk rozhodně není jedinou veřejně známou osobností, která Trumpa podpořila. Další je moderátor Tucker Carlson. Ten se minulý týden objevil na shromáždění příznivců exprezidenta v Georgii. Popsal, že země pod vedením Demokratické strany „je jako batole, kterému je dovoleno rozmazávat obsah svých plenek po stěně vašeho obývacího pokoje nebo hormony zmítaná patnáctiletá dcera, která bouchá dveřmi od ložnice“.

„Když se táta vrátí domů, víte, co říká? ‚Zlobila jsi, byla jsi zlobivá holčička a teď dostaneš rázný výprask.‘ A ne, nebude mě to bolet víc než tebe. Ne, nebude. Nebudu lhát. Bude vás to bolet mnohem víc než mě. A ty sis to zasloužíš. Dostaneš důrazný výprask, protože jsi zlobila,“ vylíčil roli Trumpa, který má v této analogii fungovat jako „zklamaný otec“.

Trumpa podpořil Robert F. Kennedy ml., který ještě donedávna plánoval kandidovat na šéfa Bílého domu jako nezávislý. Ten ještě v červenci označoval exprezidenta jako „hrozbu pro demokracii“ a „hrozného prezidenta“. Odsuzoval ho za bigotnost, nenávist, xenofobii a předsudky. Během letošní kampaně ho obvinil z korupce a toho, že svou administrativu předal do rukou „korporátních lobbistů a zvláštních zájmů“, a že se mu nepodařilo „vysušit bažinu, jak sliboval“.

O měsíc později ale už byla situace úplně jiná. Kennedy Trumpa naplno podpořil v jeho boji o Oválnou pracovnu. „Nechcete prezidenta, který bude chránit americkou svobodu? A bude nás chránit před totalitarismem?“ ptal se Kennedy.

Trump o Kennedym dříve prohlašoval, že jde o „nejhloupějšího člena klanu Kennedyů, nastrčeného demokrata a radikálního levicového liberála“. Zatímco takto Kennedyho hanil rovněž v červenci, když ho bývalý kandidát v srpnu podpořil, tak ho bývalý prezident označil za „neuvěřitelného zastánce mnoha hodnot, které všichni sdílíme“.

Poměrně překvapivě Trumpa podpořil Malik Obama, nevlastní bratr bývalého prezidenta Baracka Obamy. „Jsem Malik Obama. Jsem registrovaný republikán a volím prezidenta Donalda Trumpa,“ uvedl podle serveru Newsweek keňský podnikatel a politik.

Malik Obama se několikrát pokoušel kandidovat na různé pozice v Keni, následně se odklonil od svého bratra a stal se republikánem, Trumpa otevřeně podporuje. A děje se tak už od roku 2016. Tehdy o něm řekl, že „mluví od srdce“ a popsal své „hluboké zklamání“ z administrativy Baracka Obamy.

Kdo se od něj odvrátil?

Trump o řadu svých podporovatelů přišel. O velmi bolestivé ztráty jde u některých prominentních členů Republikánské strany. Stovky osobností a různých organizací se od republikánů odvrátily úplně a podpořily Harrisovou.

Jak informoval server Washington Post, Trumpa podporuje pouze polovina jeho vládního kabinetu z let 2017-2021. Někdejší předseda Sboru náčelníků štábů ozbrojených sil USA Mike Miley o Trumpovi dokonce prohlásil, že „je v jádru fašista“.

Bývalý Trumpův ministr pro vnitřní bezpečnost Miles Taylor otevřeně podpořil Harrisovou. „V prvním funkčním období to, co chtěl Trump udělat, skončilo velmi roztříštěně. A abychom to příliš neredukovali – bylo to trochu jako kočka s klubkem příze, když vešel do Oválné pracovny. Neustále roztěkaný, málo soustředěný,“ uvedl podle server Huff Post.

Podporu získala Harrisová také od bývalého ministra obrany Williama Cohena, někdejší vedoucí národních zpravodajských služeb John Bolton pak podpořil jeho republikánského protivníka Mikea Penceho. Trumpův speciální poradce Ty Cobb pak řekl, že by „volil Bidena“.