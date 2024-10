Trump opět lhal? Tvrdí, že byl v Pásmu Gazy, média proto pátrala, jak to skutečně bylo

Trump v pondělním rozhovoru s moderátorem Hughem Hewittem zmínil, že oblast je "drsné místo", a hovořil o jejích výhledech do budoucnosti.

"Byl jsem tam a je to těžké. Je to drsné místo před, víte, před všemi těmi útoky a tam a zpět, co se stalo za posledních pár let," uvedl Trump v pondělním rozhovoru s rozhlasovým moderátorem Hughem Hewittem. Tématem byly vyhlídky Pásma Gazy do budoucnosti.

Zprávy CNN a deníků The New York Times a The Washington Post potvrzují, že o Trumpově návštěvě Pásma Gazy, které spravuje hnutí Hamás od roku 2007, nejsou žádné veřejné důkazy. Izraelský portál TOI také uvedl, že Trump před svým prezidentstvím nenavštívil ani Izrael.

Trumpův volební tým se však brání, že taková návštěva se uskutečnila. Mluvčí týmu, Karoline Leavittová, pro CNN uvedla, že Trump vždy usiloval o mír na Blízkém východě, ale neposkytla žádné další podrobnosti, včetně data této údajné návštěvy.

Podle nejmenovaného zdroje citovaného deníkem NYT Trump Izrael navštívil, avšak dodal, že "Gaza je v Izraeli". Times of Israel pak objasnil, že Izrael nikdy Pásmo Gazy neanektoval, ani když oblast kontrolovala izraelská armáda.