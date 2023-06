Trump stane před soudem kvůli tajným dokumentům. Očekává se cirkus a špinavá hra

V posledních dnech se Trump snaží sestavit právní tým, který bude čelit významné výzvě. Musí vyvrátit obvinění v trestním řízení, v němž mohou být jeho možnosti omezené. Podle NYT nikdo přesně neví, jak bývalý prezident bude na ta nejzávažnější obvinění útočit. „Ale jeho možnosti, jak využít právní systém k tomu, aby případ zdržel, udělal z něj politický cirkus nebo se vykreslil jako oběť federálních žalobců, jsou četné a rozmanité,“ píše deník.

Trump je svým vykreslováním sebe samého coby obětního beránka amerického politického systému notoricky známý. Po zveřejnění obvinění, o němž EuroZprávy.cz psaly, se za něj postavila i řada významných politiků z republikánské strany v čele s floridským guvernérem a kandidátem na prezidenta USA pro volby v roce 2024 Ronem DeSantisem. Ten ve svém proslovu útočil na demokratku a Trumpovu sokyni z prezidentských voleb 2016 Hillary Clintonovou, kterou federální úřady vyšetřovaly kvůli používání soukromé emailové adresy v období, kdy byla ministryní zahraničí.

Lze tedy předpokládat, že právní tým bude útočit mimo jiné na podobné případy s tím, že Trumpa obvinili účelově tak, aby se nemohl účastnit prezidentských voleb v roce 2024. Pro ně se ještě nedávno rýsovala repríza souboje Donalda Trumpa a současného prezidenta Joea Bidena z roku 2020.

Nicméně případ proti Trumpovi stojí na prokazatelném tvrzení, že si z Bílého domu odnesl neodtajněné dokumenty. Deník NYT upozorňuje, že jedním z teoretických argumentů obhajoby bude jejich odtajnění těsně před odchodem z funkce. Tím by mohli obvinit prokurátory z pochybení nebo se pokusit ukázat, že se stal obětí selektivního stíhání.

„Mohli by usilovat o vyloučení potenciálně usvědčujících důkazů z procesu nebo se pokusit donutit vládu, aby zveřejnila utajované materiály, které chce udržet v tajnosti,“ bilancuje deník možné kroky Trumpova týmu.

Bývalý federální prokurátor Samuel Buell si však myslí, že je obecně obtížné dosáhnout zrušení federální obžaloby před zahájením soudního procesu. „Pan Trump a jeho právníci budou čelit těžkému boji, aby se vyhnuli dalšímu postupu v případu. Jejich možnosti jsou extrémně omezené,“ podotkl.

Trump již dlouho využívá právníky coby pomocníky pro styk s veřejností a nasazuje je k předkládání argumentů, které se často hodí spíše do volební kampaně nežli do soudní síně. „Tentokrát je však v sázce nesrovnatelně více, a tak bude jejich úkolem najít rovnováhu mezi plněním klientových přání a dodržováním pravidel trestního řízení,“ vysvětluje deník New York Times.

Trumpovi nehraje do karet ani rezignace dvou jeho předních právníků jen den po zveřejnění obžaloby. Právníci James Trusty a John Rowley zanechali tým obhájců v chaosu a zmatku. Bývalého prezidenta nyní bude zastupovat nový právník Todd Blanche. „Chci poděkovat Jimu Trustymu a Johnu Rowleymu za jejich práci, ale stáli proti velmi nečestné, zkorumpované a nemocné skupině lidí, jakou jsme ještě neviděli,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

Poté, co oba právníci podali rezignaci, vydali krátký vzkaz: „Bylo nám ctí strávit poslední rok jeho obhajobou a víme, že bude osvobozen.“ Odešli asi měsíc po rezignaci jiného právníka, Timothyho Parlatoreho. Ten si stěžoval, že jiný právník z Trumpova týmu, Boris Epshteyn, vytvořil mezi kolegy konflikt, informoval NYT. Parlatore uznal, že některá obvinění v žalobě jsou závažná. Zejména ta, že dokumenty uchovávané bývalým prezidentem mohly poškodit národní bezpečnost.

K úternímu jednání tak Trumpa doprovodí právě Todd Blanche. Údajně není jasné, jestli s nimi budou i další právníci.

Odchody právníků přišly právě v moment, kdy je Trump vážně zranitelný. Není to poprvé. Když ho vyšetřoval zvláštní poradce Robert S. Mueller kvůli možnému spiknutí s Rusy během předvolební kampaně v roce 2016, jeho právní tým se promíchal. Po obvinění z podněcování svých příznivců k útoku na Kapitol ze začátku roku 2021 měl Trump opět problém získat právníky. Jakmile se mu to podařilo, řada z nich se mezi sebou pohádala, poznamenává deník New York Times.