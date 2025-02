Trump uvalí 25% cla na dovoz z Kanady a Mexika. Pro Američany to může být tragédie

Nová analýza amerického think-tanku James Martin Center for Nonproliferation Studies odhalila, že stovky severokorejských vojáků byly s největší pravděpodobností transportovány do Ruska po moři, aby se zapojily do bojů na Ukrajině. Satelitní snímky ukazují, že nejméně dvě ruské námořní lodě v říjnu a listopadu přivážely vojáky do vojenského přístavu Dunaj na ruském Dálném východě.