PŮVODNÍ ZPRÁVA | Ottawa obchodní válku vyhrála. Americké firmy potřebují volný obchod s Kanadou a Mexikem, upozornil Beaudry

Trump v neděli oznámil razantní protekcionistická opatření, na dovoz z Kanady a Mexika uvalil vysoké 25% clo, zatímco na čínské zboží zavedl 10% celní sazbu. Trumpova rozhodnutí jsou součástí jeho dlouhodobé strategie „America First“, která se zaměřuje na ochranu domácího průmyslu a snižování obchodního deficitu USA.

Do jeho postupu se tvrdě opřel kanadský politolog Beaudry, autor knihy Rádio Trump: Jak vyhrál poprvé . „Znáte ten případ z westernových filmů, kdy na sebe tři kovbojové míří zbraněmi, a nikdo nestřílí? Této situaci se říká ‚mexické vyčkávání‘ a nevíte, co se stane. A někdy se dva kovbojové spojí a třetí o tom neví. Ten třetí jsou teď Spojené státy,“ vylíčil pro EuroZprávy.cz.

Podle něj jsou nyní Mexiko a Kanada připravené na spolupráci. „Jsme připraveni odpovědět, i když americká vláda řekla, že když odpovíme, tak celní sazbu zdvojnásobí. Místo 25 procent to bude 50,“ pokračoval s tím, že jde o bluf ze strany USA.

Proti Trumpovi stojí velké firmy

Trumpova protekcionistická opatření se dotknou velkých firem, které kvůli růstu cen a nižší poptávce mohou ztrácet příjmy a eventuálně také zaměstnance. „Ty firmy volají do Bílého domu. Americké firmy potřebují volný obchod s Kanadou a Mexikem. Máte dodavatelský řetězec s obchodováním právě včas, takže není možné, aby zavedl cla,“ vysvětlil Beaudry.

Připomněl článek amerického listu The Wall Street Journal s názvem „Nejhloupější obchodní válka v historii“. Podle toho někdy Trump zní, jako by „USA neměly dovážet vůbec nic, jako by Amerika mohla být dokonale uzavřenou ekonomikou, která si všechno vyrobí doma“.

WSJ označil Trumpova opatření jako „nejhloupější obchodní válku v historii“, protože se očekává, že cla povedou ke zvýšení cen pro americké spotřebitele a poškodí domácí výrobce, kteří jsou závislí na dovozu surovin z těchto zemí. Dále může silně poškodit dodavatelské řetězce a způsobí odvetná opatření ze strany kohokoli, na koho se Trump rozhodne cla uvalit.

Kanadský politolog dodal, že Trump po telefonátech s lídry Kanady a Mexika nakonec cla odsunul o celý měsíc. „Ale za měsíc nepřijdou, je to nemožné. Firmy ve Spojených státech řekly, že ne,“ upozornil. „Trump prostě couvnul a jsem přesvědčený, že za měsíc žádné cla nebudou. Byl bych velmi překvapený, kdyby se tato obchodní válka vrátila. Kanada vyhrála,“ doplnil Beaudry.

„Trump se stáhl, protože dokonce Wall Street Journal nazval jeho obchodní válku ‚hloupou‘. Prezident zažil tlak od General Motors, Fordu a dalších velkých firem. Ty mají třeba součástky na severu v Michiganu, které čekají na odvoz do továren v Ontariu. Všechny volaly do Bílého domu a varovaly: ‚Neuvalujte cla, zničíte nám byznys.‘ Možná i velice vlivní republikánští senátoři vyvinuli tlak,“ vysvětlil.

Právě tito senátoři mohou být pro Trumpa nebezpeční. „Není nic horšího než naštvaný republikánský senátor. Ti lidé nejsou hodní, rozervou ho na kusy. Už dvakrát čelil impeachmentu, ale po 6. lednu (útok na Kongres z roku 2021, pozn. red.) ho nechali být. Mohli ho svrhnout, ale nechali ho jít,“ připomněl Beaudry.

Trump podle něj při prosazování svých politik musí myslet na to, že se senátoři a zástupci ve Sněmovně reprezentantů mohou začít bát o své místo. „Trump padne a strana půjde s ním. Takže ho umlčí a varují, ať nerozjíždí obchodní válku s Kanadou. Raději ho svrhnou,“ zdůraznil.

„Možná to byla strategie J. D. Vance. Čeká ve frontě a opakoval to, co říká Trump. Viděl jste Dům z karet? Staňte se viceprezidentem slabého prezidenta, abyste mohl obsadit jeho místo,“ vylíčil politolog.

Kanada se připravuje i tak

Politolog následně zdůraznil, že pro Kanaďany bylo důležité vidět tento Trumpův přístup – jsou připraveni na to, co může přijít – a týká se to i běžných občanů „Všichni teď chodíme do supermarketu a dobře se díváme. Jestli je něco vyrobené v USA, nedotýkáme se toho,“ popsal.

Až tři čtvrtiny kanadského vývozu míří do Spojených států a podle Beaudryho je v plánu toto číslo snížit na 50 procent. „Je tady hodně, co můžeme prodat do Evropské unie. Například zkapalněný zemní plyn, takže může zastavit svou závislost na ruském plynu. Můžete počítat s tím, že to Kanada udělá,“ zdůraznil.

Pro Kanadu je toto varianta i přesto, že se řídí Pařížskou dohodou o ochraně klimatu a snížila obchod s LNG. „Jsme ochotni toto s Evropskou unií dojednat a (zároveň) naplnit naše závazky ohledně životního prostředí. Zemní plyn je přece jen méně závadný než uhlí,“ podotkl.

Trump bude čelit impeachmentu

Beaudry zmínil, že Kanada a Spojené státy nadále budou blízkými partnery, ale tento incident „otevřel Kanaďanům oči ohledně důležitosti diverzifikace naší ekonomiky a posílení vztahů s EU, britským Commonwealthem a Jižní Amerikou“. Sám podle svých slov některým brazilským médiím řekl, že by Brazílie měla opustit BRICS a uzavřít dohodu s moderními liberálními demokraciemi.

Trumpovy kroky podle něj nejen otevřely oči Kanaďanům, ale také americkým firmám. „Jsou dvě možnosti. Buď bude pokračovat v tom, co dělá, a bude odsunut stranou a velmi brzy dojde k impeachmentu, nebo sám Trump zmírní tón. Možná byl příliš nadšený,“ míní politolog.

Milujeme Čechy

Beaudry následně zopakoval, že Evropská unie je pro Kanadu důležitým partnerem. „A my milujeme Čechy. Třeba lidé v Quebecku a lidé v Česku jsou stejní. Milí lidé, kteří mají rádi pivo. Ulice Montrealu připomínají ulice Prahy,“ nastínil. „V Praze a Montrealu jsou milí lidé, krásné budovy, architektura. Milujeme umění, respekt k ostatním a dobré hodnoty. To chceme ve světě podporovat – vstřícnost,“ zdůraznil politolog.

Výhrůžky vysokými cly podle něj daly Kanaďanům mnoho nápadů. Existují plány na diverzifikaci obchodu se zemním plynem, kdy proběhne jeho zpracování skrze přístavy přímo v Kanadě, a následně bude exportován – a tento krok podpoří mimo jiné i dopravu napříč zemí. „Těšíme se na spolupráci s našimi mezinárodními partnery, s Evropskou unií i Českou republikou,“ poznamenal.

Nenávist nesmí Kanaďany ovládnout

Připustil však, že v Kanadě nyní existuje jedno nebezpečí. „Vůči Americe existuje velká zloba. Lidé při sportech bučí na americkou hymnu – a to není dobře. Protože Trump je problém, nejsou to Spojené státy. Potřebujeme zmírnit tón, je to urážlivé pro všechny Američany,“ upozornil Beaudry.

„Může to vytvářet napětí. Musíme upevnit naše vazby na americké firmy – musíme s americkými lidmi mluvit: ‚Hej, my jsme vaši přátelé, proč jste si zvolili tohohle chlapa? Proč podporujete toho chlapa, co nás ohrožuje? Prosím, buďte naši přátelé.‘ Ale ne bučet na národní hymnu, musíme bučet na Trumpa,“ shrnul.

Mnoho lidí v Kanadě začíná bojkotovat americké firmy, jak pokračoval politolog. „Bojkotují Elona Muska. Bojkotují Teslu. Lidé ruší své účty na (sociální síti) X. Nemáme rádi Trumpa a nemáme rádi Muska, takže ho bojkotujeme. To je skvělé, protože ten chlap má dost peněz tak či tak. Vytvoří to na Muska tlak,“ podotkl.

„Někteří lidé ale říkají ostatním: ‚Prodejte svou Teslu. Nemůžeš to řídit. Jsi zrádce.‘ To taky není dobré. Vytváří to napětí mezi Kanaďany, potřebujeme jednotnost. Je to jenom auto a jeho bojkot není povinný. Někteří lidé v Kanadě sledují, co si ostatní kupují v supermarketech: ‚Hej, kupuješ si americké zboží, jsi zrádce.‘ To není dobré pro nikoho. Informujme lidi na sociálních sítích, jaké značky jsou kanadské,“ navrhl Beaudry.