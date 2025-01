ROZHOVOR | Kanadský politolog pro EZ: Obchodní válka by byla devastující. Trump plive na největší úspěch posledních století

Je podle vás Kanada připravená na druhé období amerického prezidenta Donalda Trumpa?

Kanada není připravená na takového prezidenta, jako je Donald Trump, který vyhrožuje ekonomickou válkou s Kanadou. Jsou to opravdu špatné a překvapivé zprávy, nečekali jsme to. Většina z našich analytiků, včetně mě, si myslela, že Kamala Harrisová vyhraje. I když ale Trump vyhrál, nikdo tady nečekal takovou obchodní válku.

Problémem je, že 75 % kanadských vývozů jde do USA. Kdyby uvalil cla 25 % – a i 5 nebo 10 % – dopady by byly katastrofické. Je to kvůli tomu, že vyvážíme hodně hliníku, ropy, minerálů – jako velká země má Kanada mnoho přírodních zdrojů. Také dřevo, velmi důležitý uran, vzácné rudy pro elektroniku.

V Kanadě máme mnoho malých a středně velkých podniků, které často vlastní rodiny, a během let si tyto vytvořily ekonomické partnerství s USA. Obchodní válka by ublížila mnoha lidem, můžeme mluvit o milionech ztracených pracovních pozic.

Ale ztráta zaměstnání by byla také v USA, protože Kanada bude muset také provést celní odvetná opatření. Nemohli by si dovolit levně koupit všechny ty materiály od nás. Jejich cena by vyskočila. Šlo by o hroznou obchodní válku mezi dvěma partnery.

Hrozivá bude, protože Kanada a USA jsou obchodními partnery po desetiletí. Dlouhá hranice propojila naše ekonomiky.

Trump navíc měl uvalit cla hned první den, což neudělal. Podle našich informací mu bylo řečeno, že to USA bude bolet. Je to starý, tvrdohlavý muž, který si myslí, že jenom on má pravdu. Neposlouchá nikoho a nevěříme jeho úsudku, proto se připravujeme i tak. Máme vyvinutou strategii protiopatření a okolo premiéra také radu pro americko-kanadské vztahy.

Máme lidi a máme sílu na boj, jsme připraveni. Rada okolo premiéra a vládního kabinetu pracuje dobře. Zahrnuje lidi z byznysu, diplomaty, bývalé diplomaty v USA, státní zaměstnance, ekonomiky, mnoho akademických expertů. Ujišťujeme se, že vše funguje dobře.

Náš premiér sice rezignoval, ale ještě neodešel. Pořád jako premiér pracuje, dokud probíhá soutěž o lídra Liberální strany o výběr nového premiéra.

Trump hraje hru a dal nový termín uvalení cel na 1. února. Chce nás donutit ztratit klid, ale všechno je na stole a čekáme, že cla přijdou. Doufáme však, že nepřijdou a na poslední chvíli řekne, že to neudělá – to očekáváme, jsme na to od něj zvyklí. Ale jsme taky připraveni na celní válku.

Součástí taktiky je také diverzifikace našich exportů. Takže proto rád mluvím s někým z České republiky, jste skvělí členové Evropské unie, potřebujeme volný obchod s Evropskou unií. Máme sdílené hodnoty a měli bychom kooperovat v ekonomice i obraně, nemůžeme nadále důvěřovat americké armádě, že nás ochrání.

Máme válku na Ukrajině, to je hned vedle vás – a máte partnera v Kanadě, zapomeňte na partnera v USA. Otevřete obchod s Kanadou a pomůžeme vám, už to děláme a budeme v tom pokračovat. Máme silný závazek k demokracii a multilateralismu. To se nezmění.

Takže Kanada by podle vás mohla s Evropskou unií pracovat ještě více?

Ano, myslím, že všechny hlavy států v Evropské unii by měly mluvit s Kanadou o rozšíření strategie. Měli bychom mít strategii propojující Evropskou unii, Kanadu a jiné partnery, jako Mexiko a další země v Jižní Americe, Japonsko, země v jihovýchodní Asii, Africe. Očividně ne se zeměmi BRICS.

Situace se jeví taková, že máme země BRICS, pak progresivní a demokratické země, a mezi nimi jsou USA s Trumpem. Potřebujeme spolupracovat s respektem k dalšímu multilateralismu, vítat uprchlíky – máme tyto hodnoty, musíme od teď spolupracovat víc. Krize spojená s Trumpem vytváří možnost pro vytvoření nové dynamiky ve světě, ale mělo by to začít mezi Evropskou unií a Kanadou.

Máme strategii pro diverzifikaci našich exportů a transportu surových materiálů přímo v Kanadě. Například v případě ropy potřebujeme vybudovat nové rafinerie, protože jsme si zvykli posílat ropu k rafinování do USA. Totéž platí pro elektroniku nebo dřevo. Příliš jsme se spoléhali na surové materiály, jsme v nich velmocí.

V naší zemi je celkem deset provincií a všechny mají více partnerství směrem na jih do USA, než kolik jich mají z východu na západ v Kanadě. Potřebujeme tedy vytvořit více východo-západní ekonomiku a přinutit provincie, aby spolu více spolupracovaly.

Když se Kanada přestane spoléhat na surové materiály a začne z nich vyrábět, může to vést k nárůstu pracovních míst. Takže obchodní válka pro Kanadu nakonec může být něčím přínosná?

Musíte mít strategii přidávání hodnoty přímo uvnitř Kanady. Ale i kdyby proti Trumpovi proběhl impeachment, zvládl spojit Kanaďany tak, jako jsme nikdy spojení nebyli. Jsme spojení, budeme mít volby a pořád jsme spojení v boji proti Trumpovi, v odolávání jeho ekonomické válce.

Chtěl bych se také zeptat na problém fentanylu. Trump obvinil Kanadu, že je přes ni chodí do USA fentanyl z Číny. Je to pravda?

Do Kanady přichází více fentanylu z USA než naopak. To samé platí pro migranty, kteří v USA čelí výhrůžkám deportací, ale v Kanadě je vítáme a integrujeme je do společnosti. Kanada má navíc silnou Kanadskou agenturu pro pohraniční službu (CBSA), která je velice dobrá. Nemáme jinou pozemní hranici než s USA, takže je poměrně lehké ji hlídat a je o mnoho jednodušší se vyhnout jakémukoli tranzitu drog přes Kanadu.

Takže drogy přicházejí z USA do Kanady. Migranti přicházejí z USA do Kanady. A zbraně – mohli bychom USA vyprávět, proč nemáte lepší kontrolu zbraní, my ji máme silnou. USA to mají jako by byly zdarma pro všechny.

Američané jsou docela pyšní na to, že mají ústavně dané právo na zbraň.

Ano, a kvůli tomu máme v našich městech mladé lidi, kteří si hrají se zbraněmi, hrají si na gangy. Nakonec se stanou členy gangu se zbraní a ve městech jako Montreal nebo Toronto se navzájem střílí. Kdyby nebylo USA, bylo by méně problémů, protože v Kanadě máme striktní kontrolu zbraní.

Běžně tady máme třeba pušky na medvědy a malá zvířata – na lov – jsme lovci, rybáři, máme velké území a zrovna teď je tu velká zima, minus 25 stupňů. Jsme odolní lidé, a to si všichni velice brzy uvědomí. A jsme zvyklí na těžké časy.

Takže vytáhněte cla, budeme s vámi hrát. Ale nechceme to, připadá nám to stupidní, nejstupidnější hra na světě. Jsme skvělí partneři, nejlepší sousedé na světě, a vyhrožujete nám. Nedává to smysl, je to šílené.

Jak jste se vy a Kanaďané cítili, když Trump pohrozil, že by z Kanady udělal 51. stát Spojených států?

Je to hrozba pro naši suverenitu. Někteří lidé v Kanadě s tím souhlasí – a to by mělo být nelegální. Začíná to takhle, vidíte na Ukrajině – začíná to hloupými slovy, jako jsou tato. Lidé v Americe jsou pyšní, že tohoto chlapa volili, který ničí ekonomiku Severní Ameriky, ohrožuje Kanadu a naznačuje invazi. My vidíme, co se děje na Ukrajině. Jak to někdo může udělat? Je to hnusné.

Podle mého názoru to udělal, protože chce být populární, chce být viděn v médiích. V Evropě vás s USA vidíme jako spojence a partnery a představa, že USA Kanadu napadne, je nepředstavitelná.

Pro nás to také bylo nepředstavitelné, dokud to neřekl. Od začátku 19. století se Kanada a Spojené státy staly moderními zeměmi, pracujeme společně – a byl to úspěch. Takže Trump plive na největší úspěch posledních dvou století.

Je to špatné, věci hořknou. Začíná to takto, pak se lidé naštvou. Viděl jsem někoho křičet na paní, protože řídila Teslu – protože Elon Musk. Násilí se takovýmto způsobem pomalu rozjíždí. Nemusíte ale křičet na paní v Tesle, můžete volat po bojkotu třeba v médiích.

Neměli bychom mít Tesly, účty na sociální síti X, nepoužívat technologie od SpaceX, jako je Starlink. Budeme mezinárodně volat po bojkotu těchto společností. Můžete si zapsat – Kanaďané volají po bankrotu Tesly a impeachmentu Trumpa. Čtyři slova k tomu, aby byl svět lepší.

Takže Kanaďané jsou podle vás více naštvaní nebo vystrašení?

Naštvaní, protože víme, že jsme silní. Jsme smutní. Vystrašení jsou lidé, kteří mají malé a střední podniky, protože právě jich se to dotkne. Po desetiletí si vytvářeli své vlastní podniky a byli úspěšní v prodeji svých výrobků do USA. Cítí, že ze dne na den mohou svůj podnik ztratit a s ním i práci.

Máme už vytvořenou strategii na to, jak těmto lidem pomoct. Existují programy na redistribuci bohatství a vyrovnání kanadské ekonomiky. Máme mnoho expertů a jsme schopni této situaci čelit. Je tu hodně lidí, kteří mají domy na Floridě. Věděl jste to?

O tom jsem neměl tušení.

Na Floridě má možná milion Kanaďanů. Říkáme jim „sněžní ptáci“. Jsou v důchodu, bohatí a léto tráví v Kanadě, pak tráví zimu v USA – na Floridě mají něco jako letní domy. Někteří létají, jiní jezdí autem. Udělal jsem to, když mi bylo dvacet. Jet z Kanady na Floridu zabere dva dny nepřetržitého řízení. Takže řídíte, pak spíte, a řídí další osoba.

Teď tyto domy ale prodávají. Bývalý premiér Kanady v televizi prohlásil, že by lidé měli zůstat v Kanadě a přestat dávat peníze USA. Je tady takový pocit zrady. A když jste zrazen, děláte věci, které nechcete dělat, ale není jiná cesta k tomu, jak na takovou zradu zareagovat.

Ještě jsem měl otázku ohledně Arktidy. Obecně, nejen za Trumpa, jsou Spojené státy a Kanada v této oblasti spojenci? Nebo více sledují vlastní zájmy?

Všechno musí být znovu vyjednáno. Jsme v nové pozici. Tradičně – přesně – Kanada a Spojené státy spolupracují, aby uchránily Arktidu. Kanada má na severu mnoho ostrovů a také je tu Aljaška. Vždycky jsme spolupracovali, ale s obchodní válkou nevím, jaká bude situace.

Vím ale, že Kanada zvýší své výdaje na obranu – a jedním z hlavních účelů tohoto navýšení bude obrana Arktidy, protože velká část je kanadská. Uvědomujeme si, že nemůžeme – a nesmíme – spoléhat na ochranu ze strany americké armády, takže to budeme dělat sami. Máme armádu a loďstvo. Máme letiště, přístavy a základny na severu.

Měl byste také vědět, že Santa Claus je Kanaďan – proto je oblečený v červené a bílé. A stejně jako Kanaďané je velmi štědrý. To je samozřejmě jen vtip.

Brzy budeme mít nového lídra Liberální strany, a i po volbách budeme mít nového premiéra. Pokud bude konzervativní, bude do armády investovat ještě víc.

Když už jsme zmínili Arktidu – Trump pohrozil anexi Grónsku a Panamě. Co podle vás udělá Kanada, pokud se skutečně rozhodne pro takové kroky?

Pamatujete na rok 2003, kdy Spojené státy napadly Irák? Kanada byla pozvána k účasti, ale řekla, že nesouhlasí. Bylo by to stejné, oponovali bychom. U Grónska ještě víc, protože je přímo vedle nás.