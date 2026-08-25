Trumpovi se nelíbí kanadské sbližování s Čínou. Hrozí zavedením stoprocentních cel

Americký prezident Donald Trump vyostřil už tak napjaté vztahy se sousední Kanadou, když v prohlášení pohrozil zavedením stoprocentních cel na veškerý kanadský import. Důvodem je náznak možné obchodní dohody mezi Ottawou a Pekingem. Rétorická přestřelka navazuje na předchozí spory ohledně globálního uspořádání i vzájemných obchodních dohod.
Varování přišlo v reakci na návštěvu kanadského premiéra Marka Carneyho v Pekingu, kde oznámil navázání nového strategického partnerství a předběžné ujednání o snížení celních bariér.
Trump na sociální síti Truth Social reagoval ostrým varováním a prohlásil, že pokud Kanada dohodu s Čínou dokončí, bude okamžitě čelit stoprocentním clům na veškeré své zboží proudící do Spojených států. Podle něj se Ottawa nesmí stát překladištěm pro čínské produkty směřující na americký trh.
Kanadská strana se vůči Trumpovým obviněním ohradila. Ministr pro obchod se Spojenými státy Dominic LeBlanc uvedl, že Kanada neusiluje o komplexní dohodu o volném obchodu s Čínou, ale pouze o vyřešení několika konkrétních celních sporů.
Napětí mezi lídry obou zemí eskalovalo po Carneyho vystoupení na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, kde hovořil o rozpadu mezinárodního řádu pod vedením USA. V reakci na to Trump odvolal pozvánku pro kanadského premiéra do své Rady míru a veřejně prohlásil, že Kanada existuje díky Spojeným státům. Carney na tato slova reagoval prohlášením, že Kanada vzkvétá díky své vlastní identitě.
Kanadské hospodářství je na obchodu se svým jižním sousedem závislé, neboť do USA směřuje nadpoloviční většina kanadského vývozu. Klíčová odvětví, jako je automobilový průmysl či výroba oceli a hliníku, již dříve zasáhla plošná americká opatření. Nové hrozby přicházejí v době, kdy se obě země připravují na jednání o revizi severoamerické dohody o volném obchodu.
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Zdroj: Libor Novák