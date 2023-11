Turecko nikam nespěchá. Vstup Švédsko do NATO pro něj není prioritou

Švédsko by mělo být již příští měsíc oficiálně přijato do řad Severoatlantické aliance (NATO) poté, co švédské členství přestalo blokovat Turecko. V dopise adresovaném členským zemím Aliance to uvedl generální tajemník Jens Stoltenberg s tím, že by se tak mělo stát během schůzky ministrů zahraničních věcí 28. a 29. listopadu.