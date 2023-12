Tusk složil přísahu a je novým polským premiérem. Čeká ho cesta do Bruselu

Tuskova vláda složená z jeho proevropské Občanské koalice, středové Třetí cesty a Nové levice v úterý získala důvěru dolní komory parlamentu. Podpořilo ji 248 poslanců, zatímco proti bylo 201, informovala agentura PAP.

U dnešní ceremonie v prezidentském paláci byli kromě členů vlády přítomni také předsedové parlamentních komor. Jedním z prvních kroků nového premiéra ve funkci bude podle TVP cesta na unijní summit v Bruselu, který proběhne ve čtvrtek a v pátek.

Duda původně jmenoval premiérem Mateusze Morawieckého, jeho menšinová vláda ale v pondělí neuspěla v hlasování o vyslovení důvěry. Parlament následně rozhodl o nominaci někdejšího předsedy Evropské rady Donalda Tuska.

Zástupci trojice stran nové vládní koalice vyzývali prezidenta, aby rovnou jmenoval premiérem toho, kdo má šanci získat důvěru. Hlava státu ale již před volbami avizovala, že pověří vítěze voleb. Tím se stalo Morawieckého Právo a spravedlnost. Šance strany na nalezení koaličního partnera však hodnotili politologové od začátku jako mizivé.

Celkem se do Sejmu pro toto funkční období dostalo pět politických uskupení. Právo a spravedlnost, které vládlo v Polsku osm let, získalo 35,67 procenta hlasů, zatímco Občanská koalice dosáhla 30,46 procenta. Třetí cestu podpořilo více než 14,4 procenta voličů, a čtvrté místo obsadila Nová levice s 8,55 procenta hlasů. Do parlamentu se také probojovala ultrapravicová Konfederace s 7,14 procenta hlasů.