Ukrajina při speciální operaci u černomořského přístavu Novorossijsk zasáhla ruskou výsadkovou loď

Sedm dětí ve věku od osmi asi do 15 let se dnes krátce před 21:00 zřítilo z rozhledny Triangl u Markvartic na Děčínsku. Podle prvotních informací mělo jít o šest dětí, mluvčí hasičů Petr Pelikus informaci později upřesnil. Čtyři děti s podezřením na vážné zranění transportují do traumacentra v Praze a dvě děti se středně vážným zraněním do Děčína.