Ukrajinské členství v NATO je nemožné, dokud zuří válka, je si vědom Zelenskyj

Zelenskyj řekl během tiskové konference s estonským prezidentem Alarem Karisem, že vstup do aliance je stále nejlepší bezpečnostní zárukou pro Kyjev. "Jsme však rozumní lidé a chápeme, že nemůže zatáhnout země NATO do války. Proto také chápeme, že se nemůžeme stát členy NATO, dokud zuří válka. Ne proto, že nechceme, ale protože je to nemožné," uvedl podle TVP.

Ukrajinský prezident o den dříve na summitu Evropského politického společenství v Moldavsku podle téhož webu prohlásil, že Kyjev chce jasné rozhodnutí o své budoucnosti v Severoatlatnické alianci na červencovém summitu v litevském Vilniusu.

Členské země NATO v deklaraci summitu v rumunské Bukurešti z dubna 2008 uvítaly aspirace Ukrajiny a Gruzie na členství v alianci a vyjádřily souhlas s tím, že se oba státy stanou jejími členy. Dosud se tak ovšem nestalo. Gruzii napadlo Rusko ještě téhož roku v létě, Ukrajině nejprve anektovalo poloostrov Krym a loni v únoru zahájilo plnohodnotnou invazi.