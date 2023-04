Unikátní podívaná: Desetitisíce lidí pozorovaly vzácné hybridní zatmění Slunce

Turisté, kteří dorazili na západní pobřeží Austrálie za účelem pozorování zatmění, zaplavili městečko už několik dní předem. Odborníci upozorňovali, že Exmouth bude jedním z nejlepších míst k pozorování tohoto astronomického jevu, který mohli vidět lidé i v částech Indonésie a Východního Timoru.

Mezi těmi, kdo se vydali do Austrálie, byl i astronom Henry Throop z NASA. "Je to fantastické. Naprosto úžasné. Bylo to velmi jasné a ostře viditelné. Dokonce jsme viděli korónu kolem Slunce," popsal své zážitky.

Právě se přehrává: Vzácné hybridní zatmění Slunce Vzácné hybridní zatmění Slunce Video: YouTube

"Trvalo to jen jednu minutu, ale subjektivně to trvalo déle... A poté jsme viděli i Jupiter a Merkur. Vidět tyto dvě planety zároveň je velká vzácnost, dokonce i vidět samotný Merkur je velký zážitek," dodal.

"Jsem velmi dojatá a mám chuť plakat. Barva se měnila a viděla jsem korónu a sluneční erupce," sdělila agentuře AP Julie Copsonová, která cestovala přes 1000 kilometrů z australského města Fremantle, aby pozorovala zatmění.

Také upozornila na náhlý pokles teploty během zatmění, kdy se během několika vteřin ochladilo o pět stupňů.